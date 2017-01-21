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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Летом работать над трансферами намного проще»

Тренер «Зенита» подвел итог первого сбора

  • 21.01.2017 18:07
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Летом работать над трансферами намного проще»

Главный тренер сине-бело-голубых — об итогах первых «Газпром» — тренировочных сборов, сыгранных матчах и трансферной кампании.

— Подведите, пожалуйста, итоги сборов. Как вы можете оценить готовность команды на данном этапе?
— Говорил перед этой игрой с футболистами на установке. Сделал анализ всего сбора. Во многом я доволен командой. Очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата и создать базу для других сборов, где будут совсем другие направленности и другие задачи. Это что касается функционального состояния команды. Что касается тактического оснащения команды, уделили внимание больше командным оборонительным действиям, потому что наша игра базируется на хорошем выходе из обороны и начинается от игроков-защитников.

Важно, что мы сыграли большое количество матчей. Важно, что в них у футболистов была гораздо более высокая мотивация, чем на тренировках, и меня это радовало. Я привык тренировать и психологические аспекты, и мотивацию игроков. Плюс, все эти матчи позволили адаптироваться и интегрироваться молодым игрокам и новичкам команды. Как раз в этом помогли игры, которые требуют сплоченности и полной самоотдачи. В тренировочном процессе нельзя было бы этого достичь.

Поэтому всеми аспектами и задачами, которые я ставил, я доволен, в принципе. Приятно было, что все откликнулись на работу очень хорошо. Закончился первый этап. Второй будет более важным. На следующем сборе мы будем играть с соперниками чуть более высокого уровня, хотя и здесь нельзя сказать, что уровень был низким: «Видеотон» — чемпион Венгрии, и в его составе много опытных иностранцев. То же самое можно сказать и о ташкентском «Локомотиве». И могу отметить еще «Айнтрахт», который находится на четвертом месте в чемпионате Германии, это тоже о чем-то говорит.

Анализ и статистика показали, что мы росли от дня к дню, от игры к игре и в сегодняшнем матче было видно, что мы в хорошем движении, команда хорошо, налаженно играла во втором тайме. Никого бы не хотелось выделять, но скажу, что молодые игроки — Зуйков, Йованович, Лесовой и Мусаев — показали себя на хорошем уровне и поедут с нами на второй сбор. Это же касается и новичков команды — Лунева, Цаллагова, Молло и Эрнани. Я доволен всеми игроками на этом сборе.

— Пресса пишет, что кто-то может покинуть «Зенит». Такое возможно?
— Еще много времени до закрытия трансферного окна, поэтому говорить об этом пока рано. Нужно хорошо проанализировать, что у нас есть. Я ставлю перед собой и перед футболистами задачу убыстрить команду, но, в то же время, сделать ее моложе. Поэтому нужно очень взвешенно подойти к этому моменту и каждый трансферный шаг хорошо проанализировать. В эти периоды очень сложно делать трансферы. Команды, которые в своих чемпионатах бьются за титулы, просто так не отпустят своих лидеров, поэтому здесь нужно взять либо футболиста, который не играет, или который травмирован, или который не понравился тренеру. А это означает, что у них нет опыта, брать их нет смысла. Летом работать над трансферами намного проще. Все команды хотят реорганизоваться, взять новых игроков, поэтому проще становится и нам.

Но и в то же время, если какая-то команда все-таки решит зимой отдать своего игрока, сумма трансфера будет удвоена или даже утроена по сравнению с летней стоимостью. Мы анализируем, у меня есть много вариантов, которые я просматриваю, но пока не остановился ни на ком. Посмотрим, есть еще время.

А что касается внутреннего чемпионата, то времени у нас еще больше. Нужно сначала проанализировать своих игроков и понять, смогут ли они помочь нам достичь хороших результатов, и только потом думать о приобретениях.​

Источник — ФК Зенит

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