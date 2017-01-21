Кубок Макарова. Олимпик проиграл молодежной команде Стали

Для «Олимпика» матч с молодежной командой «Стали» стал третьим за четыре дня, дончане работают в плотном игровом графике. Тренерский штаб Романа Санжара равномерно распределяет нагрузку и старается посмотреть в действии всех футболистов, включая потенциальных новичков.



Матч начался очень динамично, каждая из команд старалась идти вперед и активно включалась в борьбу. Молодые футболисты «Стали» не испугались представителя Премьер-лиги и настырно лезли в атаку. Один из проходов флангом в исполнении каменчан уже в дебюте встречи оказался голевым.



Но пропущенный мяч ничуть не выбил «олимпийцев» из колеи, напротив, дончане собрались и принялись играть намного лучше. А самым активным в команде Санжара был Сергей Шестаков, который и сравнял счет. Дмитрий Гришко классным пасом вывел вингера на свидание с голкипером, а тот переиграл вратаря, пробив ему между ног - 1:1.



Дончане продолжили атаковать, однако в атаке у них получалось не многое. Издали бил именинник Богданов, но ему не хватило точности. Старался обострять игру Шестаков, показывал свой дриблинг Сергийчук. Но до голевых моментов дело не доходило. А вот «Сталь» свой момент создала и реализовала. Атака правым флангом в исполнении каменчан завершилась передачей на Костенко, а тот пробил точно в ворота.



Во втором тайме «Олимпику» ничего не оставалось, кроме как идти вперед и отыгрываться. И дончане создавали опасность: дважды головой пробивал Матяж, опасно срезал мяч головой Гошкодеря, издали пробивал Доронин.



Но самый верный шанс упустил Немчанинов. Дмитрий пробивал головой после подачи с углового, однако угодил в перекладину, а добивавший мяч Захарченко не попал в створ. Вскоре Немчанинов создал момент для Палагнюка, но Василий пробил выше ворот после скидки партнера.



В итоге, молодежная команда «Стали» выстояла под натиском «Олимпика» и отпраздновала победу. А дончане впервые в нынешнем году проиграли. После четырех туров в активе команды Романа Санжара шесть очков и она занимает второе место в группе «А» Мемориала Макарова. Заключительный матч группового этапа «олимпийцы» проведут в понедельник, 23 января, против «Колоса».

ФК «Сталь» U-21 (Каменское) – ФК «Олимпик» (Донецк) – 2:1 (2:1)

Голы: Гришко, 15 (автогол), Костенко, 39 – Шестаков, 18.



«Сталь» U-21: Рябенко, Сторчило, Даниелян, Грачов, Плутенко, Антошин, Якимов, Кушнаренко, Андрусенко, Костенко, Хоцяновский.



На замену выходили: Мицик, Ходаковский, Калитов, Вакула, Нехаев



Главный тренер: Егише Меликян



«Олимпик»: Котляров (Махарадзе, 46), Козлов (Немчанинов, 46), Захарченко (Эмерсон, 46), Гришко (Цымбалюк, 46), Олейник (Парцвания, 46, Вовкодав, 50), Богданов (Брикнер, 46), Доронин, Хомутов (Палагнюк, 46), Шестаков (Матяж, 46), Сергийчук (Поступаленко, 46), Бохашвили (Гошкодеря, 46).



Главный тренер: Роман Санжар

Источник — ФК Олимпик

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