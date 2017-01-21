Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо - Санкт Паули: последние новости перед игрой

Сергей Ребров просмотрит в деле молодежь

  • 21.01.2017 17:59
  • 157 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

В шестой день тренировочного сбора в Испании киевское «Динамо» проведет первый контрольный матч.

Встреча с «Санкт-Паули» начнется в 19:00 по киевскому времени (18:00 по местному).

Утром в день игры динамовцы провели тренировку в Футбольном центре Марбельи. После разминки игрокам были предложены как упражнения, ориентированные на развитие индивидуальных навыков, так и командные тактические упражнения.

После обеда и отдыха команда отправилась на Муниципальный стадион Марбельи, где состоится матч.

«Бело-синие» проведут два тайма разными составами.

В стартовом составе сыграют Рудько, Антунеш, Вида, Бурда, Тымчик, Рыбалка, Сидорчук, Шепелев, Громов, Ярмоленко, Яремчук.

Также ожидается выход на поле следующих исполнителей: Коваль, Михайличенко, Хачериди, Очигава, Морозюк, Корзун, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Беседин, Гладкий.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.