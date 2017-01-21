Динамо - Санкт Паули: последние новости перед игрой

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В шестой день тренировочного сбора в Испании киевское «Динамо» проведет первый контрольный матч.



Встреча с «Санкт-Паули» начнется в 19:00 по киевскому времени (18:00 по местному).



Утром в день игры динамовцы провели тренировку в Футбольном центре Марбельи. После разминки игрокам были предложены как упражнения, ориентированные на развитие индивидуальных навыков, так и командные тактические упражнения.



После обеда и отдыха команда отправилась на Муниципальный стадион Марбельи, где состоится матч.



«Бело-синие» проведут два тайма разными составами.



В стартовом составе сыграют Рудько, Антунеш, Вида, Бурда, Тымчик, Рыбалка, Сидорчук, Шепелев, Громов, Ярмоленко, Яремчук.



Также ожидается выход на поле следующих исполнителей: Коваль, Михайличенко, Хачериди, Очигава, Морозюк, Корзун, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Беседин, Гладкий.

Источник — ФК Динамо Киев

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