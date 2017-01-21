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Карпаты: позади экватор первого сбора

Львовский клуб готовится к спаррингу против словацкого клуба

  • 21.01.2017 17:42
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Екватор перших зборів залишився позаду – команда продовжує натхненно працювати на тренуваннях та готується до весняної частини чемпіонату. У суботу на «левів» чекало не таке напружене заняття, як зазвичай, адже на вечір запланований спаринг із словацьким клубом «Дунайська Стреда».

На полях карпатівці працюють над різноманітними тактичними та фізичними аспектами, а вже після занять Олег Дулуб та його помічники спілкуються із гравцями, пояснюючи їм додаткові нюанси.

Є про що поговорити із колишніми партнерами екс-карпатівцям. Ми вже розповідали, що раніше у гості до «Карпат» завітав Батіста. А учора ввечері із Белека до табору «левів» приїхав Ігор Пластун – тепер вже захисник болгарського «Лудогорця», який залишив Львів улітку. Він встиг поспілкуватися не лише з футболістами, але й з персоналом, з яким завжди перебував у хороших стосунках.

Источник — ФК Карпаты

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