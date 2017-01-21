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U-17: Украина разгромила Словакию

Украинские юниоры заняли седьмое место на турнире в Беларуси

  • 21.01.2017 16:33
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ФФУ
© ФФУ

Юнацька збірна команда України серед гравців до 17 років у матчі за 7-9 місце на міжнародному турнірі «Кубок розвитку» у Білорусі не залишила шансів одноліткам зі Словаччини.

Підопічні Сергія Попова продовжили переможну ходу після того, як «синьо-жовті» два дні тому здолали опір команди Грузії (2:1) та посіли третє місце у групі «С».

До 18-ї хвилини зустрічі тривала рівна гра без воріт. Усе змінилося після того, як українцям вдалося організувати гольову атаку: Холод вийшов на ударну позицію із зони лівого інсайду і поцілив у дальній кут.

Після цього українська збірна повністю прибрала ініціативу до своїх ніг і продовжила створювати гостроту біля воріт суперників. У першому таймі наші футболісти мали як мінімум дві стовідсоткові нагоди, аби збільшити перевагу у рахунку. На 30-й хвилині Тарадуда ударом з десяти метрів відправив «сферу» вище воріт, а ще через чотири хвилини вже голкіпер Трновскі врятував свою команду, витягнувши м’яч з-під поперечини після повітряної спроби Холода.

Після відпочинку команда Попова продовжила шукати щастя біля воріт словаків, і для цього нашим хлопцям знадобилося усього десять хвилин. Шевцов відгукнувся на подачу з кутового і ударом головою відправив м’яч у сітку воріт. Не минуло п’яти хвилин, як Титаєвський фактично поховав інтригу у цій грі.

Але це ще було не все. Охочі до успіху після не досить вдалих виступів у груповому раунді, українці взялися добивати словаків. На 66-й хвилині «синьо-жовті» заробили право на 11-метровий удар, який впевнено реалізував Кащук. Крапку у протистоянні встановив Ступник, якому на 72-й хвилині після позиційної помилки захисників нічого не залишалося як переправити «шкіряного» у дальній кут – 5:0.

Вже у неділю вирішиться доля 7-го місця на турнірі, за яке «синьо-жовті» посперечаються зі збірною Молдови.

Кубок розвитку-2017

Україна U-17 – Словаччина U-17 – 5:0
Голи: Холод (18), Шевцов (50), Титаєвський (56), Кащук (66, пен), Ступник (72)

Попередження: Слива (43), Рудюк (48), Бондаренко (75) – Войтко (66), Махара (75)

Україна: Бабічин - Чмирьов (Бондаренко, 57), Граматик (Шевцов, 23), Кащук (к) (Кожевніков, 69), Холод (Ступник, 71), Косюк (Назаренко, 28), Рудюк, Слива (Колесник, 69), Снурніцин , Тарадуда, Титаєвський (Шушко, 57)
Словаччина: Трновскі (Крайчірік, 41) - Тврди (Кркошка, 41), Пишоя, Махара, Потома (Міхалік, 58), Мурцко (Кмет, 41), Давідік (Почіли, 63), Войтко (Секерка, 73), Страхан, Келемен ( Чернанскі, 41)

Источник — Федерация футбола Украины

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