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Ливерпуль на Энфилде проигрывает Суонси

Дубль Льоренте и гол Сигурдссона принесли победу валлийцам

  • 21.01.2017 16:26
  • 626 просмотров
  • 1 комментария
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«Ливерпуль» – «Суонси» - 2:3
Голы:  0:1 – 48 Льоренте,  0:2 – 52 Льоренте,  1:2 – 55 Фирмино,  2:2 – 69 Фирмино,  2:3 – 74 Сигурдссон.

«Ливерпуль» – Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутиньо (Старридж, 57), Вейналдум (Матип, 90), Лаллана, Джан (Ориги, 70), Фирмино, Хендерсон, Милнер.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон (Ранхель, 79), Нотон, Моусон, Корк, Кэрролл, Раутледж, Фер (Фултон, 90), Сигурдссон, Льоренте (Бастон, 85).

Предупреждения: Клаван (36), Фер (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    yuriy_kent
      yuriy_kent, 21.01.2017 17:25
    0
    Как же бомбит...Робин гуды хрновы. На Энфилде так играть нельзя. Защита полный ноль.
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