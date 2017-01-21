Ливерпуль на Энфилде проигрывает Суонси

«Ливерпуль» – «Суонси» - 2:3
Голы: 0:1 – 48 Льоренте, 0:2 – 52 Льоренте, 1:2 – 55 Фирмино, 2:2 – 69 Фирмино, 2:3 – 74 Сигурдссон.
«Ливерпуль» – Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутиньо (Старридж, 57), Вейналдум (Матип, 90), Лаллана, Джан (Ориги, 70), Фирмино, Хендерсон, Милнер.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон (Ранхель, 79), Нотон, Моусон, Корк, Кэрролл, Раутледж, Фер (Фултон, 90), Сигурдссон, Льоренте (Бастон, 85).
Предупреждения: Клаван (36), Фер (90).
Источник — Sport.ua
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