Гранада с Кравцом уступает Эспаньолу

«Эспаньол» – «Гранада» - 3:1
Голы: 1:0 – 11 Рейес, 1:1 – 23 Перейра, 2:1 – 32 Пьятти, 3:1 – 48 Марк Наварро.
«Эспаньол» – Лопес, Марк Наварро, Рейес, Кариколь, Хурадо, Рейес (Севилья, 81), Лопес Сильва, Перес (Марк Рока, 75), Хави Фуэго, Пьятти, Морено.
«Гранада» – Очоа, Ингасон, Табану (Силва, 46), Фулькье, Ломбан, Серджи Сампер, Крхин (Буэно, 77), Перейра, Бога (Понсе, 46), Кравец, Малле.
Предупреждения: Ингасон (18), Фулькье (49), Перейра (90).
Источник — Sport.ua
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