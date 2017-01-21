Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гранада с Кравцом уступает Эспаньолу

Украинец провел на поле весь матч

  • 21.01.2017 16:06
  • 217 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Эспаньол» – «Гранада» - 3:1
Голы:  1:0 – 11 Рейес,  1:1 – 23 Перейра,  2:1 – 32 Пьятти,  3:1 – 48 Марк Наварро.

«Эспаньол» – Лопес, Марк Наварро, Рейес, Кариколь, Хурадо, Рейес (Севилья, 81), Лопес Сильва, Перес (Марк Рока, 75), Хави Фуэго, Пьятти, Морено.
«Гранада» – Очоа, Ингасон, Табану (Силва, 46), Фулькье, Ломбан, Серджи Сампер, Крхин (Буэно, 77), Перейра, Бога (Понсе, 46), Кравец, Малле.

Предупреждения: Ингасон (18), Фулькье (49), Перейра (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.