Гранада с Кравцом уступает Эспаньолу

К сожалению, не могу читать по-украински, но смысл понятен. Кто-то бухает с горя, бесперспективно...

Как говорил Швондер:-Это же позор какой-то...

Жесть. Быть гондурасом - одно. Но втягивать детей и ими манипулировать - это звиздец. Нашим прод...

Сашка норм пацик, приютил кента. А может человеку спать не было где? А щас мороз такой на дворе.....

Несмачный нагнал беса на "Гадёныша"

Человек-ганвно!

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