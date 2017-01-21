Олександр та Тетяна Алієви розлучені понад чотири місяці, але продовжують жити під одним дахом. Тетяна спить у одній кімнаті з малими дітьми, а Олександр розташувався у дитячій. Саме там, сплячим у дитячому ліжку, і застала футболіста знімальна група ТСН близько пів на восьму вечора. На підлозі поруч з ліжком були пляшки з-під пива, цигарки, а також сплячий друг Алієва. Міцний сон не порушували ані гучна музика, ані сторонні люди у квартирі.



Тетяна каже, що у п'ятницю близько півдня Алієв прийшов додому напідпитку та почав її ображати. Слово за слово і, стверджує жінка, дійшло до бійки. Старший син Тетяни Віталій викликав поліцію.







«Початок ситуації я сьогодні пропустив. Я тільки вже почув крики, кидки, істерики. Те, як її на балконі сьогодні закрили. Я викликав поліцію, бо я вже неодноразово між ними стаю в таких ситуаціях, знаю, що немає сенсу з ними говорити в такі моменти. Тому викликав поліцію, аби приїхали та їх розборонили», - розповів Віталій.



Тетяна плаче та показує синьці на тілі. Поліція склала протокол зі слів жінки. Каже, вже зафіксувала тілесні ушкодження у медиків і все передала правоохоронцям. Крім того, запевняє, звернулась до соціальних служб, адже дуже переживає за малих дітей та як на них позначаться батьківські конфлікти.



Приблизно за годину перебування журналістів у квартирі, будять і другу сторону конфлікту. Олександр швидко збирається з думками та каже - перед тим, як слухати свідчення Тетяни, її саму необхідно перевірити на вміст алкоголю в крові, а може й на вміст наркотичних речовин. Запевняє, що після розлучення руку на дружину не підіймав.



«Коли були чоловіком та дружиною, так, підіймав руку, коли вона випивала. Синьці не знаю, звідки - може вона десь падає, може масажі робить, може хтось її бив. Я за нею не слідкую, мені вона не цікава», - стверджує Олександр.



Футболіст також заявляє, що дружина маніпулює їхніми спільними дітьми. На телефоні Алієв показує відео, на якому його донька розповідає, що мати її просила говорити поліції, як тато її б'є. Крім того каже, і Тетяна підіймає на нього руку - у Олександра подряпини на шиї та обличчі. Протоколів та кримінальних проваджень Алієв не боїться. Каже, поліція настільки часто приїздить до них, що вже сміються над екс-подружжям.



Що стало причиною конфлікту саме сьогодні, ані Олександр, ані Тетяна толком не пояснюють. Діти ж підтверджують слова обох батьків - кажуть, бачили як тато маму б'є та ображає, і прохання розповісти про це поліцейським від мами отримували.



Поки знімальна група ТСН збирається на вихід, між екс-подружжям знову спалахують суперечки - то Тетяна вимагає у Олександра ключі від машини та квартири, то Олександр починає грозити санкціями, якщо їхніх спільних дітей, яких не було в квартирі під час цих подій, не привезуть додому.



Друзі та знайомі пари кажуть, таких конфліктів за спільне життя Алієвих бачили вдосталь. Може б вони давно не жили разом, але, кажуть друзі, Тетяні просто немає куди піти з трьома дітьми та без сталого заробітку. У квартирі, де розгортаються баталії, прописані лише Олександр та діти. Сам Алієв на тлі постійних конфліктів пішов на принцип і не збирається віддавати куплену власним коштом квартиру жінці, яку називає «не гідною бути матір'ю своїх дітей». На цю ніч Тетяна вирішила поїхати з дому з дітьми, аби після напруженого дня з'ясування стосунків, спілкування з поліцією, судмедекспертами та журналістами не наражатись на новий конфлікт.

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.