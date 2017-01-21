Ворскла сыграет с Дунавом, Термаликой и Карвиной

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Остаточно визначилися імена суперників «Ворскли» та дати проведення ігор на першому етапі закордонних зборів.

Отож, завтра, 22-го січня, підопічні Василя Сачка поміряються силами з клубом «Дунав» (Русе), що наразі йде шостим із чотирнадцяти команд вищого ешелону Болгарії. Четверта на проміжному фініші польської Екстракласи команда «Термаліка» стане суперником ворсклян 25-го січня, а чеська «Карвіна», яка після шістнадцяти турів іде сьомою із шістнадцяти команд, виступить у ролі спаринг-партнера «біло-зелених» першого дня лютого.

Источник — ФК Ворскла

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