Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ворскла сыграет с Дунавом, Термаликой и Карвиной

Полтавский клуб определился с именами соперников на первом учебно-тренировочном сборе

  • 21.01.2017 14:54
  • 39 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Остаточно визначилися імена суперників «Ворскли» та дати проведення ігор на першому етапі закордонних зборів.

Отож, завтра, 22-го січня, підопічні Василя Сачка поміряються силами з клубом «Дунав» (Русе), що наразі йде шостим із чотирнадцяти команд вищого ешелону Болгарії. Четверта на проміжному фініші польської Екстракласи команда «Термаліка» стане суперником ворсклян 25-го січня, а чеська «Карвіна», яка після шістнадцяти турів іде сьомою із шістнадцяти команд, виступить у ролі спаринг-партнера «біло-зелених» першого дня лютого. 

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.