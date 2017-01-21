Святослав СИРОТА: «Бюджет Днепра был $ 45 миллионов»

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В четверг, 19 января, в гостях у Sport.ua побывал футбольный эксперт Святослав СИРОТА. Он сравнил чемпионаты Украины и Грузии, назвал ориентировочные суммы заработных плат футболистов в украинских клубах сейчас и пять лет назад, рассказал о причинах прекращения сотрудничества с грузинским «Зугдиди» и многом другом.

— Разделяете ли Вы мнение многих любителей футбола Украины, что руководство ФФУ может быть причастно к фиксированным результатам договорных матчей чемпионата Украины? Или этого не может быть априори?

— Не знаю и знать не хочу. Если они занимаются этим — тогда компетентные органы должны рассматривать.

— Как оцениваете работу итальянского дуэта, который руководит нашим судейским корпусом?

— Можно оценивать скрупулезно, а можно с юмором. Я бы с юмором сказал: молодцы! Если серьезно, есть положительные моменты и отрицательные. После длительной критики Коллины и его помощника произошли шаги по привлечению наших арбитров на соревнования очень серьезного уровня. Наша Катя Монзуль стала лучшим арбитром мира. В принципе, в теории, конечно же, супер. Но с учетом того, сколько времени у нас и что каждый тур — скандал... Мое глубокое убеждение: Коллина проводит эксперимент на украинском корпусе арбитров. Если он удачно проведет — тогда, может быть, его стоит имплементировать в других странах.

— В чем он выражается?

— Коллина же раньше не был председателем комитета арбитров нигде, то есть он пришел на новую работу. Коллина был великим арбитром, в УЕФА он занимает высокие должности, но непосредственно с арбитрами до этого он никогда не работал. Для него это большой шанс поработать в низовых органах, посмотреть, какая это работа. Для УЕФА Федерация футбола Украины — низовой орган. Все возмущаются, что он много получает. Но любой иностранный специалист будет много получать. Безусловно, нашим специалистам немножко обидно, что условия, созданные для Коллины, ни одному нашему специалисту никто никогда не сделает. Это тоже естественный процесс. На сегодня происходит эволюция федерации, нашей страны, Коллина является составляющей этой эволюции. Что-то он делает правильно, что-то — неправильно. Мы знаем о сандале его помощника с парнем, когда он его посылал. Это говорит о том, что среди итальянцев тоже есть быдло. Этот человек оскорблял, прежде всего, себя, грош ему цена как человеку.

— Что не так у Вас сложилось с грузинским клубом? Вы ушли раньше времени, а команда в результате вылетела...

— Не могу сказать, что не так. В «Зугдиди» был украинский бизнесмен, он вел переговоры с мэром, с Леваном Гулордавой. Они договорились, что будут совместно развивать этот клуб. И пригласили меня как человека, который добился определенных результатов. Мы взяли на последнем месте бельцкую «Зарю», вывели в Лигу Европы. Меня спросили: «Ты сможешь это сделать?». Я ответил: «Конечно, смогу». Даже сказал, что для этого нужно, свое видение. Мы договорились, встречались с мэром, с инвестором. Я туда приехал, просидел два месяца и увидел, что ни денег, ни движений. Зачем мне там сидеть? У меня есть семья. Я сказал: «Я готов работать, но тогда, когда вы уже будете сами готовы, то есть когда будут деньги и условия, о которых мы говорили». В принципе все просто: инфраструктура, футболисты, хороший тренер и заработные платы, пусть небольшие, но стабильные, то есть мотивация футболиста должна быть. Чтобы человек не думал, где бы достать деньги, чтобы знал, что ему есть, что покушать. Чтобы он мог отправить деньги близким. Чтобы он знал, что за выигрыш получит какой-то бонус — тогда он будет стараться. Все, больше ничего не нужно.

— Какая была мотивация у украинского бизнесмена финансировать грузинский клуб?

— Этот вопрос лучше задать ему, а не мне. Но в принципе это действительно очень интересно. На 50% клуб финансирует государство. Там за счет мэрии строится современный стадион, шикарный, по высшему классу делают. То есть в будущем инфраструктура должна там быть шикарная. Да, сейчас играть негде. Но на сегодня, когда клуб находится на последнем месте, каждый год борется за выживание на протяжении уже пяти лет, как раз можно взять клуб, инвестировать в базу, в инфраструктуру — и создать тот продукт, который потом мог бы котироваться в Европе. Не как гранды, а как «Лудогорец», например.

— В чем интерес украинского бизнесмена? Он, кстати, известен в футбольных кругах? Хотелось бы, чтобы Вы озвучили его фамилию...

— Когда мы в кулуарах беседуем, многие знают. Захочет — пусть сам скажет. Изначально он сказал, что не хочет «светиться». С учетом всего, что произошло, и мне еще остались должны, потому что я за футболистов платил, я бы мог сказать, но, думаю, нет смысла. Зачем мне делать ему антирекламу? Пусть человек живет, работает. Мало ли, может, еще вернется в футбол. Не знаю, почему у него не получилось.

— Для него это был бизнес-проект?

— Да. Он хотел вывести команду в Лигу Европы. Инвестировав средства в этот футбольный клуб, через год-два можно было получить намного больше. Но, к сожалению, что инвестор не смог инвестировать, что местные власти.

— А сколько нужно было инвестировать?

— До 31 декабря нужно было инвестировать 250 000 долларов. На следующий год 500 000 государство дает, 500 000 — он.

— За два месяца ты уже имел четкое представление о грузинском первенстве?

— Конечно. Я два месяца смотрел матчи, тесно общался с Леваном Кобиашвили, с Жорой Деметрадзе. Я владел всей ситуацией, где, что и как. В принципе нет ничего невозможного в этой стране. Если ты не играешь в договорных матчах, в тотализатор, а делаешь команду, которая ориентируется только на спортивный принцип — можно добиваться положительных результатов, выходить в Лигу Европы.

— Деметрадзе чем занимается?

— Он имеет какое-то отношение к Федерации футбола, точно не знаю. Он все время находится в Федерации футбола, общается с ребятами. Я хотел, чтобы он был моим помощником. Он мой товарищ. Хотя тот же мэр мне сказал: «Ты же понимаешь, что он сидел при той власти? Сейчас это отрицательный имидж. Я не хотел бы, чтобы он был». Мне это непонятно, он был реабилитирован. Просто предыдущей власти нужно было показать, что у них нет авторитетов, что им все равно, кого сажать. Деметрадзе в прекрасных отношениях с Кахой Каладзе. Ярлыки, которые вешают в странах постсоветского пространства, очень жестко бьют по людям. Деметрадзе сам по себе прекрасный человек. Почему его не любят? Потому что он человек с харизмой. Ему все равно, с кем он разговаривает, он будет говорить правду, будет отстаивать свое мнение. Но если он не прав — соглашается и извиняется. Я люблю таких людей, поэтому, может быть, мы и общались.

— Элитный дивизион чемпионата Грузии — уровень нашей Первой лиги?

— До того, как я туда поехал, приблизительно такие оценки и делал. Но на самом деле это некорректные оценки, потому что футбол абсолютно разный. У нас главное — чтобы искры сверкали, борьба, подкатов побольше. Если человек с повязкой играет, кровь хлещет — все, он красавец, мужик. Такой футбол, практически английский. А в Молдавии и Грузии такого нет. В той же Грузии игроку группы атаки дают возможность принимать, нет жесткого прессинга, а потом нужно обыграть, показать свои технические качества. То есть тут совсем другое, скорости поменьше, но более техничные игроки, чем большинство наших, но они передерживают мяч. Очень мало комбинационной игры, больше индивидуальной игры. Поэтому сравнивать очень сложно. То, что уровень ниже нашей Премьер-лиги — безусловно. И команды верхней группы послабее наших команд, даже «Ворсклы», «Черноморца». Там «Ворскла» и «Черноморец», думаю, за первые места боролись бы. Но с Первой лигой сравнивать нельзя. Это все равно что сравнивать футболистов и футзалистов.

— Какие бюджеты у команд в Грузии — лидеров, середнячков, аутсайдеров?

— О бюджетах, о сметах мы можем только предполагать, официальную информацию не знает никто, даже налоговая. Знают только собственник клуба и генеральный директор. Второе: везде обвалились средства, которые тратятся на футбол. В «Динамо» (Тбилиси) на тот момент зарплаты были 5-15 тысяч долларов. Мы не знаем, у кого какая зарплата. Если 25 человек в команде, это 250 тысяч, плюс тренерский штаб, персонал и т.д. То есть в 300 тысяч «Динамо» (Тбилиси) в месяц вкладывалось. Но это смета расходов. «Динамо» (Тбилиси) участвовало в еврокубках. От хозяина зависит, на что будут идти деньги. У «Динамо» (Батуми), думаю, меньше — 3-5. Я бы не стал делить на середняков и аутсайдеров, потому что есть команды, которые непонятно к кому относить. Бюджет делится по разным составляющим. Если мы говорим о финансовом бюджете, это то, что мы обсуждаем, отчет по использованным средствам. А есть предполагаемые расходы, куда включаются заработные платы. Но если человек их не выплачивает, по факту бюджет совсем не такой.

По первой группе Грузии мы немножко обсудили. Вторая и третья более-менее совместны, там тоже пропасть большая. Ориентировочно около миллиона долларов было летом. И третья группа — 500-700 тысяч, из которых 500 тысяч дает государство.

— Государство финансирует практически все клубы?

— Не практически все, а все клубы.

— Даже «Динамо» (Тбилиси)?

— Да. Это программа развития футбола в Грузии. Она была предложена Леваном Кобиашвили, поддержана Кахой Каладзе — и была принята. Если честно, идея сумасшедшая, очень классная. Но идея и практика — две разные вещи. В стране существует Фонд развития футбола, наполняется он за счет средств из бюджета — и выделяются средства на частные команды. Но там есть много условий: на зарплаты можно потратить не более 50%; 30% от этой суммы необходимо потратить на инфраструктуру, на развитие; и 20% — на детский футбол. Если контролировать четко расходование средств, через пять лет вся Грузия должна быть в полях, в хорошей инфраструктуре, в базах, все должно быть. Естественно, если не воровать. Теперь перейдем к тому, с чем сталкиваемся в реалиях. В реалиях сидит директор, который едет на сборы, в первый месяц сразу соточку засылает в Турцию или еще куда-то, покупает форму, завышает зарплаты футболистам. И по факту это все размывается, фиктивные отчеты сдаются в фонд. Ни полей, ни формы. ни футболистов, ни детского футбола. Когда я приехал в «Зугдиди», то удивился. Команда в высшей лиге, а у нее нет формы! Мы поехали играть в Кубке, не хватило гетр игроку, просили у команды соперника. Зато перед этим они были на сборах 12 дней, из которых 4 дня гуляли, потому что туман был. Говорили, что им нужно подготовиться. Классно подготовились, команда вылетела. Формы нет, в детской школе мячей нет, у первой команды мячи разные, какие удалось взять. За время, которое я там провел, не имея материальных ресурсов, попытался там наладить хотя бы дисциплинарные моменты. Мы приехали, поле вообще не поливается. В первый день сказали: «Напишите график полива поля». Приезжаем через два дня — никто ничего не делает. Когда ты приезжаешь с топором — все делается. За полтора-два месяца это уладили полностью. Но не было материальных ресурсов, чтобы поддерживать это.

— Не кажется ли Вам, что даже если бы в Украине приняли эту программу, реализация ее была бы такой же, как сейчас есть в Грузии?

— 1000%. В нашем обществе, как и в грузинском: отсутствие контроля, безответственность, безнаказанность. Если сделать Комитет общественного контроля (федерация, налоговая) — тогда можно будет контролировать. Но это зависит от доброй воли тех, кто управляет, это в голове должно быть.

— Но у Вас тоже это не сразу в голове было. Наверное, лет десять назад у Вас тоже был менталитет рядового украинца?

— Как сказать. Я тогда был молодой, не понимал, жил футболом. Думал, что все хорошо, все, как я, хотят футболу хорошее. А потом оказалось, что всем все равно. Всем важен только свой очаг. Я до сих пор не встретил ни одного человека, который переживал бы за общие проблемы украинского футбола. Все переживают только за свое. Почему нет пула? Потому что все думают только о себе.

— Мы перешли к реалиям украинского футбола. Интересно понять глубину падения украинского клубного футбола, которое имело место последние три-четыре года. Произошла девальвация гривны. Насколько это отразилось на украинском футболе?

— Думаю, это не совсем правильное сравнение. Хотя можно было бы такое делать. Я об этом не задумывался, насколько произошла девальвация, насколько упали заработные платы и расходы. Но буквально на днях генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий... Раньше он не был футбольным человеком, но он молодец, он специалист и организатор, хозяйственник. Если бы на его месте были другие люди, уже «Черноморца» не было бы. Но этот человек понял, что здесь или все закончится тем, что закроется «Черноморец», или нужно как-то перестраиваться. Вчера или позавчера он сказал: «Мы от бюджета выживания переходим к бюджету развитию». Это всем приятно слышать. Это значит, что «Черноморец» в организационно-финансовом плане упал на дно. Теперь это остановилось — и одесский клуб будет думать, как развиваться. Несмотря на то, что у «Черноморца», по мнению Керницкого, такая ситуация, в целом, по моему мнению, в украинском футболе дна мы еще не достигли. Это касается спортивной части. Я всегда разделял бы спортивную часть и финансово-организационную. Дна еще достиг. Думаю, падение будет и дальше происходить. Но это больше зависит не от самого футбола, а от тех процессов, которые происходят в обществе, будет ли продолжаться борьба с олигархами, ущемление их и т.п.

— Как это отразится на футболе?

— Весь постсоветский футбол был и есть дотационным. На сегодня единицы — «Черноморец», «Карпаты» и, возможно, «Заря» — не дотационные. Это команды, которые в период тяжелого кризиса, остановили финансовое падение. Насколько мне известно, на сегодня «Карпаты» работают даже в плюс. У них положительный баланс благодаря тем действиям, которые они произвели.

— Какой, по Вашему мнению, бюджет «Карпат» в этом сезоне и в сезоне 2012/13?

— На сегодня, насколько я оцениваю, смета расходов «Карпат» где-то два с половиной миллиона долларов, а смета доходов — около трех миллионов. Мне кажется, последний год-полтора Дыминский не давал ни копейки на содержание клуба. Я считаю, что это правильно. Если это так, то это те действия, которые приведут к оздоровлению украинского футбола.

— Пять лет назад какой был бюджет у «Карпат»?

— Ориентировочно — 9-10 миллионов.

— У «Черноморца»?

— Все бюджеты были у нас до пятнадцати миллионов. Выше пятнадцати — у тех команд, которые претендовали на призовые места. Когда я был в «Таврии», бюджет был 15 миллионов, но наши руководители пытались добиться увеличения бюджета до 25-30 миллионов для того, чтобы конкурировать с такими командами, как «Динамо», «Шахтер» и «Металлист». Но не удалось тогда это. Мы оставались на уровне 15-17 миллионов.

— А сколько команда зарабатывала?

— Сколько зарабатывает — знает только генеральный директор.

— Какая ситуация в «Днепре» сейчас и пять лет назад?

— Думаю, у «Днепра» было около 40-45 миллионов. На сегодня, думаю, меньше пяти миллионов.

— Было ли падение «Днепра» столь стремительным, если бы «Днепр» выиграл у «Севильи» и застолбил за собой место в групповом турнире Лиги чемпионов, что принесло бы больше десяти миллионов долларов доходов?

— Я думаю, что это вообще не связанные вещи. Нам бы хотелось верить, что, если бы «Днепр» выиграл у «Севильи» — все было бы хорошо. Хотя на самом деле финансовое падение «Днепра» только из-за проблем Коломойского.

— Многие хаяли Стеценко, который занимает пост с 1996 года. Но, по сути, он же ничего не решает. Деньги дали-не дали. Или все-таки есть претензии к его именно менеджерской работе?

— Я бы не стал предъявлять никаких претензий к Андрею Викторовичу. Почему Стеценко должен создавать структуру, которая приносила бы доход? У него есть четко указанные функции, он их выполняет, никаких вопросов к нему нет. Если бы Коломойский захотел, он бы сказал, что нужно сделать Андрею Викторовичу. Стеценко нанял бы каких-то менеджеров, которые построили бы структуру, которая приносила бы какой-то доход, который позволил бы клубу существовать в случае проблем у Коломойского. Но такой задачи от Коломойского Стеценко не последовало, поэтому чего его хаять? Он выполнял то, что ему поручали. Я считаю, что к Стеценко никаких претензий не должно быть. Более того, его наоборот, нужно поблагодарить, потому что в нужное время он доносил до Коломойского, что нужно делать. Это сложный переговорный процесс. Свои функции он выполнял грамотно и хорошо. Я ему поставил бы «плюс», потому что команда попала в финал Лиги Европы. Это огромная работа не только футболистов на поле, которых видят, а также всех остальных людей, которые работают в клубе, включая генерального директора, спортивного директора и т.д. Я считаю, что клуб справился тогда на пять с плюсом. Если бы выиграли — вообще красавцы были бы. Но судьба сложилась иначе.

— Мы уже сказали о падении бюджетов в пять раз. Падение зарплат соответствующее, если брать долларовый эквивалент?

— Думаю, даже больше.

— Какие сейчас зарплаты у ребят в «Черноморце» и «Карпатах»?

— Первое и самое правильное, что они сделали — отвязались от доллара. Думаю, заработные платы там до 100-150 тысяч гривен. Может быть, 150 тысяч имеют несколько человек, и то сомневаюсь. У большинства до 100 тысяч.

— А пять лет назад?

— Хотели пригласить вратаря Боровика. Я его еле-еле смог забрать, он почти подписал. На тот момент «Черноморец» давал ему, по-моему, 25 тысяч заработную плату. Там были такие заработные платы: 15-25 тысяч.

— «Динамо» (Киев) сейчас и пять лет назад?

— Думаю, о сейчас неправильно говорить. Скорее, нужно говорить, что будет завтра. Безусловно, этого никто не признает, и это правильно. Но мы видим, что в «Динамо» происходят процессы, которые явно свидетельствуют о том, что бюджет команды снижается. Это связано с тем, что у Суркисов, возможно, есть проблемы. Есть три пути. Первый — создавать европейскую бизнес-модель. Это сложно делать, но возможность есть. Собственники клубов на сегодня по постсоветской бизнес-модели больше являются теми же болельщиками, то есть футбол для них не бизнес, а развлечение. Второй путь: продать клуб.

— Будет ли на него спрос?

— Спрос всегда будет. Другой вопрос — за сколько? Думаю, от этого откажутся все. это идет не просто борьба с Суркисами, Коломойским. Я думаю, что идет перераспределение активов. А «Динамо» (Киев) — это и есть актив. Увидев, что позиции Суркисов немножко ослабли, как коршуны сейчас будут слетаться и слетаются, думаю, только и ждут, как бы их заклевать. Другой вопрос — смогут ли они противостоять? Если смогут, с каким уроном они выйдут? Понятное дело, что уже у них есть урон, иначе они покупали бы футболистов мирового уровня, как раньше это было. Наши футболисты в составе только благодаря тому, что иностранцев не покупают. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот им дали шанс. Такое было два раза в истории украинского футбола. Первый раз, когда Шовковский, Федоров, Ващук и Шевченко попали. Второй раз — сейчас. Больше такого не было. Если и брали, то одного-двух футболистов, случайно могли попасть. Дай Бог, чтобы ребята использовали этот шанс.

Самое главное — чтобы киевское «Динамо» не постигла судьба «Металлиста». Но я думаю, что до этого не дойдет.

— Сколько был бюджет «Металлиста» при Ярославском и при Курченко?

— При Ярославском под конец был около 50 миллионов.

— А Курченко даже немного увеличил?

— Вполне возможно.

— У «Динамо» какой бюджет был?

— Думаю, около 70-80 миллионов.

— Первый вариант — европейский путь, второй — продать. Третий вариант какой?

— Третий — наладить источник доходов. Тогда все нормализуется и будет как прежде. Но они для себя должны понимать, что, возможно, не нормализуется. Тогда клуб станет для них обузой, тяжело будет финансировать в дальнейшем. Если Суркисам удастся найти какого-то нового инвестора — тогда все нормализуется. Но на сегодня молодежи дан шанс играть. Может быть, команда станет из команды звезд командой-звездой. Возможно, и не нужно никого искать, а сделать ставку на молодых. Раскрутить футболиста, потратить на него двести тысяч за два года — и потом продать за два миллиона. На этом клуб может существовать, добиваться определенных результатов. Насколько я вижу, так сейчас и происходит постепенно. Но как это закончится — зависит только от Игоря Михайловича.

Продолжение интервью ожидайте завтра...

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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