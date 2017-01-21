Шахтер провел последнюю тренировку перед матчем с Краковией

© ФК Шахтер Донецк

Суббота стала последним тренировочным днем «горняков» на сборах в испанской Ла-Манге.

Сразу после завтрака «оранжево-черные» отправились на поле и отработали полуторачасовое занятие. Начали с разминки и традиционной игры в квадраты, а затем футболисты получили заряд положительных эмоций в необычном упражнении на координацию. Вслед за этим дончане провели двусторонку на восемь узких ворот и получасовой мини-турнир, в котором приняли участие три команды. Благодаря точному удару Фреда после паса Арабидзе победили «желтые».

Однако на этом сессия не завершилась. Футболисты и тренеры отправились в фитнес-центр поработать на тренажерах и как следует накачать мышцы. Теперь «горняков» ждут серия восстановительных процедур и отдых.

Завтра «Шахтер» проведет контрольный матч с польской «Краковией», после чего на несколько дней вернется в Киев. А 25 января стартует второй этап предсезонной подготовки, который пройдет в Португалии.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.