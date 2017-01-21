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Никополь покинули еще четыре футболиста

Клуб расстался с Росляковым, Михальчуком, Шараем и Марцинюком

  • 21.01.2017 14:22
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ФК Горняк-Спорт. Дмитрий Шарай
© ФК Горняк-Спорт. Дмитрий Шарай

Стали известны фамилии еще четырех футболистов, завершивших свое сотрудничество с клубом второй лиги из Никополя.

Защитник Владислав Росляков (15 игр в осенней части чемпионата), полузащитники Владислав Михальчук (10 матчей) и Руслан Марцинюк (в чемпионате не играл, принял участие только в единственном поединке клуба в Кубке Украины), а также нападающий Дмитрий Шарай (16 игр, 1 гол) продолжат карьеру в других командах.

Ранее сообщалось об уходе из «Никополя» вратаря Максима Харина и капитана команды защитника Александра Литвяка (последний вернулся в родной Харьков и присоединился к «Металлисту 1925»), а также возвращении в клуб голкипера Игоря Гришина, который во второй половине прошлого года играл за «Ингулец».

Сегодня, 21 января, «Никополь» (теперь команда будет называться именно так, без приставки НПГУ) вышел из отпуска. В ближайших планах коллектива проведение двух спаррингов — с молодежными командами «Ворсклы» и «Зари», но в данном вопросе возможны изменения. А уже в рамках следующего этапа подготовки подопечные Григория Варжеленко примут участие в традиционном «Кубке Приднепровья», который стартует в середине февраля.

ФК «Никополь» по итогам осенней части чемпионата занимает 12-е место во Второй лиге.

Источник — MatchDay

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