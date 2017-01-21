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Дмитрий ЛУКАНОВ: «Через месяц приступлю к пробежкам»

Форвард «Зари» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 21.01.2017 14:13
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ФК Заря. Дмитрий Луканов
© ФК Заря. Дмитрий Луканов

На сборе команды мы увидели форварда Дмитрия Луканова, который продолжает восстанавливаться после травмы. Он рассказал нам о состоянии своего здоровья в данный момент:

- Я очень рад всех видеть. Сильно по всем соскучился. Как могут быть дела у человека, который перенёс несколько операций? - Надеюсь, всё будет хорошо. Не хочу ничего загадывать. Однажды уже загадал. И видите, как случилось. Буду работать, а дальше будет видно.

- Радует то, что ты, как минимум, присоединился к команде. По какой программе ты будешь работать в ближайшее время?
- Да, мне сказали, что через месяц можно будет приступать к пробежкам, если колено не будет опухать. Сейчас же самая основная задача – накачать ногу, потому что она очень слабая по сравнению со здоровой ногой. Нужно дать поддержку мышцам.

- Ты остаёшься в Запорожье?
- Я поговорю ещё с докторами. Надеюсь, что останусь в Запорожье под присмотром специалистов и буду продолжать работать.

- Желаем тебе скорейшего выздоровления…
- Большое вам спасибо.

Источник — ФК Заря

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