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Сборная Украины U-16 стала третьей на Кубке Эгейского моря

В последнем поединке турнира украинцы всухую разгромили Словакию

  • 21.01.2017 13:55
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ФФУ
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Юнацька збірна України U-16 перемогою завершила виступи на міжнародному товариському турнірі у Туреччині «Кубку Егейського моря». 21 січня українці здолали однолітків із Словаччини з рахунком 3:0.

Доля третього місця на «Кубку Егейського моря» вирішувалися у матчі між командами, які посіли другі місця у своїх групах. До цього матчу «синьо-жовті» здобули одну перемогу над Чорногорією та програли Греції.

Гравцям збірної України вдалося відкрити рахунок на 18-й хвилині: гол з пенальті забив Михайло Мудрик. Мінімальна перевага над Словаччиною зберігалася до останніх хвилин матчу, аж поки Мудрик на 79-й хвилині зробив дубль. А на 80-й хвилині гравець словацької збірної Іван Мєсік остаточно перекреслив шанси своєї команди, відзначившись автоголом.

«Кубок Егейського моря», матч за третє місце

Україна U-16 – Словаччина U-16 – 3:0
Голи: Мудрик (18, 79), Мєсік (80, автогол)

Україна U-16: Трубін — Снісар, Калищук (3), Алан Ауссі, Данилюк, Якуба, Матвєєв, Біблік (Бєлих, 77), Мудрик, Сікан (Шамич, 64), Хижняк (Вояновський, 80), Підручний
Словаччина U-16: Гинек — Нємчик (Летенай, 51), Лущик, Ф. Наги (Л. Наги, 69), Лаврінчік (Буріан, 29), Бегала, Гєссер, Датко (Мали, 69), Стрелєц, Гембіцькі (Тандара, 60), Мєсік
Попередження: Датко, Мали

Источник — Федерация футбола Украины

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