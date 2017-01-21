Сталь сыграет против Тыргу Муреш

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Стал известен соперник, а также определены время начала и место проведения первого спарринга «Стали» на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Премьерную игру на средиземноморском побережье команда проведет 24 января в 17:00 против румынского «Тыргу Муреш» (по итогам сезона коллектив занял 6-е место в чемпионате Румынии, а в нынешнем розыгрыше занимает текущее 13-е место среди 14-и команд). Встреча пройдет на одном из футбольных полей спортивного центра «Papillon Sports».

Источник — ФК Сталь Каменское

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