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Как динамовцы друг у друга мячи отбирали

Сборы киевской команды полны самых неожиданных упражнений

  • 21.01.2017 13:24
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Утреннее занятие началось с комплексной, разнообразной и очень увлекательной разминки.

Игрокам были предложены новые, интересные упражнения, которые они выполняли в позитивном настроении, получая при этом необходимую нагрузку на определенные группы мышц. Особенно понравились ребятам упражнения с «ручными» мячами.

Источник — ФК Динамо Киев

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