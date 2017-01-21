Утреннее занятие началось с комплексной, разнообразной и очень увлекательной разминки.
Игрокам были предложены новые, интересные упражнения, которые они выполняли в позитивном настроении, получая при этом необходимую нагрузку на определенные группы мышц. Особенно понравились ребятам упражнения с «ручными» мячами.
Источник — ФК Динамо Киев
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