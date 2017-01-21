МанЮнайтед заработает до €25 миллионов на трансфере Депая в Лион

Стали известны подробности перехода 22-летнего голландского вингера Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».
Французский клуб заплатил за футболиста €16 миллионов, еще €9 миллионов «красные дьяволы» смогут получить в качестве бонусов. Итого на трансфере игрока «МЮ» сможет заработать до €25 миллионов.
Летом 2015-го года Депай перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за €34 миллиона.
Источник — ФК Лион
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