МанЮнайтед заработает до €25 миллионов на трансфере Депая в Лион

© ФК Лион. Мемфис Депай

Стали известны подробности перехода 22-летнего голландского вингера Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».

Французский клуб заплатил за футболиста €16 миллионов, еще €9 миллионов «красные дьяволы» смогут получить в качестве бонусов. Итого на трансфере игрока «МЮ» сможет заработать до €25 миллионов.

Летом 2015-го года Депай перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за €34 миллиона.

Источник — ФК Лион

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