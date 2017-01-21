Антонио КОНТЕ: «Диего Коста отдает всего себя, когда играет за Челси»

© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте похвалил болельщиков клуба за поддержку, которую они оказывают команде, и отметил, что они могут сыграть важную роль в ближайшие недели и месяцы.

После недавних побед, в частности на выезде, тренер подходил к болельщикам «синих», чтобы отпраздновать с ними и поблагодарить за поддержку. Теперь же он подробно говорит о том, какое влияние оказывают фанаты на команду.

«Нам очень важны болельщики, всегда, — говорит Конте. — У нас замечательные болельщики, они гонят нас вперед, когда мы играем дома, они призывают нас бороться, когда мы играем на выезде».

«Для меня они 12-й игрок на поле, и я надеюсь, они продолжат в том же духе, мотивируя игроков на борьбу в каждую минуту матча. Они очень важны для нас, чтобы мы старались и боролись за титул».

Еще одна черта, которой должны обладать команды, претендующие на титул, — это способность справляться с ситуацией, когда ключевые игроки недоступны на матч. И на фоне того, что последнее время на поле из-за травм или дисквалификаций отсутствовали Н’Голо Канте, Педро и Диего Коста, Конте еще раз подчеркнул, как важна глубина состава.

«Когда начинаешь сезон, надо учитывать, что на 1–2 матча ты можешь лишиться основных игроков», — отметил он.

«Поэтому очень важно вести работу над тем, чтобы формировать единую команду. Когда у вас есть команда, то можно подстраховать отсутствующих во время матча. Наша команда — тому пример. У крупных клубов и сильных команд должна быть эта черта, когда в составе отсутствуют один-два важных игрока».

«Сейчас я вижу ситуацию, и для меня самое важное из того, что я вижу, — это отдача всех моих игроков».

Конте еще не решил, выйдет ли на поле в стартовом составе отправившийся от травмы Коста, когда мы примем «Халл» на «Бридже» в воскресенье, однако он не сомневается в преданности нападающего делу.

«Каждый раз, когда он играет за «Челси», он отдает всего себя за этот клуб, за цвета, которые носит, я знаю это. Я уверен, что, если в воскресенье он выйдет на поле с первых минут, он будет выкладываться на 100% ради болельщиков и поможет нам победить».

«Если он выйдет на поле в стартовом составе и не сможет сконцентрироваться, это будет моя вина. Значит, я сделал неверный выбор, потому что на этой неделе я не видел, чтобы игрок был несобран или думал о чем-то еще».

«Нам надо вместе обыграть «Халл». Для меня, для игроков и для болельщиков важно собраться и набрать еще три очка».

Источник — ФК Челси

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