Калинич отказался от заработка в €48 миллионов

© ФК Фиорентина. Никола Калинич (слева)

29-летний хорватский нападающий «Фиорентины» Никола Калинич принял решение не переезжать в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и остаться в «Фиорентине».

«Все говорят о моем переходе в Китай, но я остаюсь в «Фиорентине», – поделился планами на будущее футболист.

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» был готов заплатить «фиалкам» за форварда €40 миллионов, а самому игроку предложить зарплату в €48 миллионов за четыре года.

В текущем сезоне Калинич провел за «Фиорентину» 26 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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