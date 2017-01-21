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Калинич отказался от заработка в €48 миллионов

Хорватский форвард не перейдет в Китай и останется в «Фиорентине»

  • 21.01.2017 12:48
  • 967 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Фиорентина. Никола Калинич (слева)
© ФК Фиорентина. Никола Калинич (слева)

29-летний хорватский нападающий «Фиорентины» Никола Калинич принял решение не переезжать в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и остаться в «Фиорентине».

«Все говорят о моем переходе в Китай, но я остаюсь в «Фиорентине», – поделился планами на будущее футболист.

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» был готов заплатить «фиалкам» за форварда €40 миллионов, а самому игроку предложить зарплату в €48 миллионов за четыре года.

В текущем сезоне Калинич провел за «Фиорентину» 26 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Комментарии
    zalik67
      zalik67, 21.01.2017 13:00
    -7
    Молодчага в отличии от кротовских игрочков.....
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    pulse240
      pulse240, 21.01.2017 13:03
    0
    zalik67, 21.01.2017 13:00
    Молодчага в отличии от кротовских игрочков.....
    Ой пля, один Тейшейра туда перешёл и ты уже вонять начал. Тьфу.
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