Ворскла: на сборах легко не бывает

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Майже дві години тривало перше тренування футболістів «Ворскли» й тих, хто прибув до розташування команди на перегляд, в Чолакли, що поблизу Сіде.

Після вступного слова головного тренера команди Василя Сачка, який привітав усіх із початком справжньої чоловічої роботи, пішла основна частина заняття. Уже після пробіжки стало зрозумілим, на перших порах легко не буде, та виконувати прописане в тренерському плані необхідно заради загальнокомандного успіху. Насиченій роботі не бракувало ні бігових вправ, ні гри з м’ячем: у «квадратах», експрес-футболі на півполя на великі ворота та виконанні спеціальних завдань в матчі чотири на чотири з кількома малими воротами.

Попітніти довелося й воротарям. Богдан Шуст, на правах старшого, підказував колегам по голкіперському цеху, як потрібно діяти в окремих ситуаціях. Наразі чимало молодих, талановитих і по-справжньому голодних до великого футболу хлопців на перегляді в команді. Старий-новий знайомий полтавських уболівальників, нападник, Роман Кунєв уже поставив свій підпис під контрактом із «Ворсклою», і тепер в ролі повноправного члена команди боротиметься за місце в складі. Хто ще зможе зарекомендувати себе з найкращого боку, та приєднатися до полтавського колективу, покаже робота потенційних новобранців та їх результативність під час контрольних ігор.

Источник — ФК Ворскла

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