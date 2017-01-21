Пеп ГВАРДИОЛА: «Габриэл Жезус готов к дебюту за Манчестер Сити»

© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

На предматчевой пресс-конференции наставник «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Габриэл Жезус готов к дебюту в «Манчестер Сити».

19-летний форвард только на днях завершил трансфер в «Манчестер Сити», оставаясь в «Палмейрасе» до завершения сезона бразильской футбольной лиги.

На пресс-конференции перед матчем с «Тоттенхэмом» Гвардиола заявил, что уже в эту субботу, 21 января, нападающий готов выйти на первый матч в футболке «Манчестер Сити».

«Габриэл в хорошей форме и готов приступить к обязанностям в новой команде, - сообщил тренер «Манчестер Сити». – Он поможет нам в этом сезоне Премьер-лиги».

Многие эксперты считают Жезуса самым перспективным южноафриканским футболистом, заявившим о себе после Неймара.

В прошлом сезоне юноша забил 12 голов за «Палмейрас» и помог бразильской команде завоевать чемпионство впервые с 1994 года и уже приобрёл опыт игры в национальной сборной, забив пять голов в шести матчах.

Гвардиола считает, что присутствие Жезуса положительно скажется на результатах команды, но признаёт, что игроку было бы легче адаптироваться к новым условиям, перейди он в клуб летом 2016.

«Габриэл – молодой игрок, 19-летний юноша, и, конечно, мы не ждём от него решения проблем, которые есть в команде, - сказал Гвардиола. – У него будет достаточно времени на то, чтобы проявить себя.

Было бы проще, если бы Габриэл присоединился к нам летом. Сейчас середина сезона, и времени на подготовку не так много. Но Габриэл – умный и талантливый футболист, я уверен, что он поможет команде.

Все наши нападающие бьются за голы и победы, и Габриэл присоединится к ним. Он займёт своё место в команде, а юный возраст игрока, его терпение и амбиции на успешную карьеру помогут ему, как и наша поддержка».

Источник — ФК Манчестер Сити

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