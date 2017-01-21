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ПЕДРО: «Это мой лучший период в Челси»

Испанский футболист обрел уверенность в себе

  • 21.01.2017 11:33
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ФК Челси. Педро
© ФК Челси. Педро

В последних матчах Педро Родригес забил немало мячей, и один из его недавних голов был по достоинству оценён болельщиками «Челси».

Блестящий гол в ворота «Борнмута» в Боксин дэй был признан фанатами «синих» лучшим голом декабря. Испанец набрал 34 процента голосов среди претендентов на лучший гол месяца, а один из болельщиков, угадавший победителя номинации, получил футболку с автографами всей команды.

Этот забитый мяч полностью характеризует Педро как игрока. Испанец принял короткий пас от Сеска Фабрегаса на входе в штрафную, мгновенно переложил мяч на левую ногу и, несмотря на плотную опеку со стороны защитников «Борнмута», нанес обводящий удар в дальнюю девятку.

Это было зеркальное отражение гола, забитого в ворота «Тоттенхэма». Правда, в игре со «шпорами» Педро пробил с правой ноги, отправив мяч в другой верхний угол ворот, расположенных перед трибуной «Шед Энд».

«Я всегда забивал много голов с обеих ног», — говорит Педро в интервью официальному сайту клуба.

«Это одно из моих ярких качеств. Если ты хорошо бьешь с обеих ног, это дает больше возможностей в игре. Гол в ворота «Борнмута» был очень важным для меня и для команды, и я рад, что снова удалось забить. Это был приятный момент».

«Думаю, гол в ворота «Тоттенхэма» получился покрасивее, но «Борнмуту» я тоже хорошо забил», — уточняет Педро, чей гол в лондонском дерби был признан лучшим голом ноября в АПЛ.

В 2017 году испанец уже забил 3 мяча. Теперь у него будет возможность забить 4 гола в 4-х встречах. Если взглянуть на статистику голов Педро в его карьере, то он довольно часто забивал сериями.

В сезоне 2010/11 в составе «Барселоны» в первых 14-и матчах он забил всего один мяч. В последующих 15 играх он забил 16 мячей. А в следующие 15 матчей — всего 1 гол.

«Я не знаю, почему так получается, — пожимает плечами испанец. — Помню, что в «Барселоне» мне удавалось часто забивать каждую неделю, в «Челси» у меня такое впервые. Но я должен продолжать в том же духе».

«Я думаю, что настал мой черед. В подходящий для себя момент ты можешь забивать много голов. В другое время у тебя это не получается, и голы даются с трудом. Думаю, ты ловишь игровой ритм, а это положительно сказывается на твоей уверенности, как в индивидуальном плане, так и в плане командных действий. Я чувствую себя уверенно, и сейчас для команды и для всего клуба настал хороший период».

Последний гол в АПЛ Педро забил в ворота «Лестера» ударом головой. Испанец признает, что редко забивает подобные мячи, и вспомнил всего 3–4 подобных случая в своей карьере.

Ещё более примечательным этот гол делает пас испанца, который он отдал пяткой в ходе атаки. Педро поясняет свое действие.

«Передача дошла до меня, и я сделал пас на ход Виллиану. Он ворвался в штрафную, после чего я забил головой».

«Я пытался 2 или 3 раза забивать на тренировке головой, но подобные вещи происходят по ситуации. Такое не планируешь. Ты просто играешь в футбол и стараешься показать свою лучшую игру».

«Это влияет на уверенность в себе, — говорит 29-летний игрок. — Вероятно, это мой лучший период в «Челси». Я хочу продолжать в том же духе, забивать голы и помогать команде выигрывать больше матчей».

Источник — ФК Челси

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