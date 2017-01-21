Звезда рассталась с Калининым

Ігор Калінін та футбольний клуб «Зірка» розірвали контракт за обопільною згодою сторін.
Ігор Калінін приєднався до команди восени минулого року. В офіційних матчах у складі «Зірки» U-21 він дебютував 24 вересня в домашньому поєдинку проти кам’янської «Сталі» U-21. Дебют же Ігоря за першу команду відбувся 23 жовтня 2016 року в домашньому протистоянні з донецьким «Шахтарем». Загалом же у футболці першої команди «Зірки» провів 5 ігор, отримав одне попередження. За дубль Ігор провів 3 гри і отримав 3 попередження.
Источник — ФК Звезда
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