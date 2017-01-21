Динамо в Испании: специальные упражнения и работа над тактикой

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После двух дней прохладной и сырой погоды, в пятницу небо над Марбельей снова стало безоблачным, установилась теплая, солнечная погода.

С самого утра динамовцы приступили к тренировкам в хорошем настроении. Утреннее занятие началось с комплексной, разнообразной и очень увлекательной разминки. Игрокам были предложены новые, интересные упражнения, которые они выполняли в позитивном настроении, получая при этом необходимую нагрузку на определенные группы мышц.

Особенно понравились ребятам упражнения с «ручными» мячами. Одно из них выполнялось в парах. Стоя на одной ноге и держась за мяч, нужно было перетянуть его к себе. Наблюдавший за ходом выполнения упражнения Михаил Михайлов подбодрял своих подопечных – вратарей: «Не выпускайте из рук, не отдавайте мячи, это наше главное орудие труда!»

После разминки голкиперам еще предстояли специальные упражнения с преградами – надувными макетами, в то время как внимание полевых игроков во второй части тренировки сосредоточилось на выполнении тактических упражнений.

Завершилась утренняя сессия «обстрелом» ворот – все игроки по очереди «проверяли» вратарей ударами из-за пределов штрафной, и тем приходилось крутиться как белке в колесе, отбивая один мяч за другим.

После утреннего занятия ребята прямо на поле уже традиционным способом поздравили юбиляра – Александра Тымчика, отметившего свое 20-летие. Саше пришлось пройти, вернее, пробежать, через «коридор» славы.

Вечерняя тренировка была чуть менее длительной. В основном она была посвящена работе над тактикой. Сергей Ребров наблюдал за ходом занятия и руководил действиями своих подопечных с операторской вышки, на которой обычно располагается видеооператор научной группы Анатолий Крощенко, чтобы в режиме реального времени лучше видеть все поле. В паузах игроки выполняли серии ударов по воротам из-за пределов штрафной.

В субботу «Динамо» проведет первый контрольный матч на этом подготовительном сборе. Соперником команды будет немецкий клуб «Санкт-Паули». Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Динамо Киев

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