Битва Милана и Наполи на Сан-Сиро, попытка реабилитации Ювентуса

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Еще совсем недавно «Милан» вел ожесточенную борьбу за второе место чемпионата Италии против «Ромы», уступив своему главному на тот момент конкуренту в Риме со счетом 0:1. После этого результаты «россонери» не радуют местных болельщиков, а команда скатилась с третьего места на пятое, проигрывая той же «Роме» уже 7 очков. «Наполи» же наоборот не очень хорошо начал чемпионат, потеряв кучу очков с командами, которые слабее их по подбору футболистов. Тем не менее, без нападающего и длинной лавки запасных команде Маурицио Сарри удалось вернуть свои лидерские позиции и к отчетному туру подойти в оптимальной форме.

Более того, нынешняя серия «Наполи» - лучшая среди всех клубов Серии А. В последний раз южане проигрывали в октябре прошлого года «Ювентусу», в матче, который многие называли чемпионским. После этого команда Сарри провела 9 поединков, в которых лишь трижды делила очки со своими соперника - с «Лацио», «Сассуоло» и «Фиорентиной», далеко не самыми последними командами чемпионата. «Милан» такой серией похвастаться не может, ведь сырость его состава чувствуется невооруженным взглядом. Несмотря на все заявления футболистов о том, что «россонери» будут бороться в этом году за призовые места, «Милану» еще надо серьезно позаботиться о своем усилении, чтобы претендовать на более высокие позиции.

До отчетного поединка команды провели между собой 139 матчей, в которых 54 победы на свой счет записал «Милан», 41 виктория у «Наполи» и еще 44 раза команды играли вничью. «Россонери» в последний раз обыгрывали своего соперника в 2014-м году, добыв всего одну ничью в последующих четырех матчах. В последнее время «неаполетанцы» уничтожают более титулованный клуб, отправляя в ворота «Милана» по 3-4 гола.

Винченцо Монтелла, главный тренер «Милана»: «Нас ждет очень важная игра. Чтобы победить, придется заплатить высокую цену. Мы столкнемся с сильной командой, состав которой позволяет ей выступать в Лиге чемпионов. На данный момент соперник переживает хорошее время, так что придется сильно постараться, если мы хотим добиться успешного результата. Принципиален ли для меня матч с Наполи? Моя семья живет в Неаполе, а я чувствую себя неаполитанцем. Безусловно, предстоящая игра станет для меня своеобразным дерби».

Маурицио Сарри главный тренер «Наполи»: «Думаю, что в этой игре мы сможем ответить себе на многие вопросы. Поймём, к чему мы можем стремиться. Это будет важный тест для обоих коллективов. Милан сделал большой шаг вперед благодаря своему тренеру. Нас ждет тяжелая игра. Этот сезон довольно странный, ведь ты не можешь позволить себе допустить ошибку, если хочешь продолжать оставаться на высоких позициях. Сейчас у пяти-шести команд имеются действительно впечатляющие возможности».

«Милан» - «Наполи»

21 января, «Сан-Сиро» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 2:2

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 3.68 Х - 3.6 П2 - 2.06

Анонс других матчей Серии А ожидайте чуть позже…

«Ювентус» - «Лацио»

22 января, «Ювентус» - 13:30

Прогноз Sport.ua - 2:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.53 Х - 4.29 П2 - 6.67

«Рома» - «Кальяри»

22 января, «Олимпико» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 2:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.28 Х - 6.55 П2 - 9.75

Максим ГРОЗНЫЙ

Источник — Sport.ua

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