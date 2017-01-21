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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Первые пять дней всегда самые тяжелые»

Полузащитник «Шахтера» рассказал об учебно-тренировочных сборах донецкой команды

  • 21.01.2017 10:50
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ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «горняков» рассказал о первом сборе команды, особенностях тренировок Паулу Фонсеки и о визите в Ла-Мангу тренера сборной Украины. 

– Тарас, расскажи, что интересного происходит на сборах, как построена работа?
– Занимаемся в режиме двухразовых тренировок. Постоянно идет нагрузка с мячами в сочетании с фитнесом. Сессии проходят в очень интенсивном темпе. За неделю уже чувствуется усталость. А это значит, что загрузили нас неплохо. Первые пять дней всегда самые тяжелые, после этого организм начинает привыкать. Сейчас ребята на крепатуру мышц вроде бы не жалуются, и постепенно мы входим в ритм.

– Это вторые сборы с тренерским штабом Паулу Фонсеки. Уже можно выделить какой-то определенный стиль работы?
– Конечно, стиль Паулу Фонсеки немного отличается от тех наставников, с которыми я работал раньше. С первого дня мы занимаемся только с мячами, без какой-то особой аэробной работы. Все построено на игровых упражнениях и тактических занятиях. То есть отрабатываем на тренировках то, что наставники требуют от нас в игре.

– У тебя есть любимые упражнения?
– Если работаешь с мячами, а не просто бегаешь по кругу, тогда все упражнения любимые.

– Необычно, что первый контрольный поединок планируется лишь на девятый день сборов?
– Немного непривычно, конечно. Обычно за девять дней у нас четыре-пять спаррингов может пройти, а здесь всего один. Поэтому уже не терпится сыграть. Хотя понятно, что футболистов много и все выйти на поле не смогут. Однако я уверен, что тренерский штаб по максимуму сделает замены. А уже на следующем сборе будут наигрывать на матч с «Сельтой».

– Сам как чувствуешь, сколько минут готов провести на поле?
– Если постараться, то можно и все 90 минут сыграть. Но именно хорошего, интенсивного режима одного тайма, думаю, будет достаточно для первого поединка.

– За занятиями «Шахтера» наблюдает тренер сборной Рауль Рианчо. Удалось ли с ним пообщаться?
– Да, Рауль приехал посмотреть, как проходит тренировочный процесс. Мы с ним встретились, пообщались, пошутили. Он родом из Сантандера и говорит, что это лучший город на земле. А я его убеждал, что у нас здесь лучше, но он не соглашается. Рауль вообще очень позитивный человек. И когда есть работа, то он серьезен, а когда можно пошутить, то расслаблен и весел. Сейчас он приехал посмотреть, как ребята втягиваются в тренировочный процесс, чтобы информировать Андрея Шевченко о том, как проходят сборы.

Источник — ФК Шахтер

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