Дитятьев нужен Стали и казахстанским клубам

© dynamo.kiev.ua. Алексей Дитятьев

Защитник Алексей Дитятьев, на днях разорвавший контракт с «Ворсклой», вот-вот определится с новым клубом, в котором продолжит карьеру. 28-летним центрбеком всерьез интересуется «Сталь» Леонида Кучука. Кроме того, определенные виды на теперь уже экс-игрока полтавчан имеют зарубежные команды, в частности - две из чемпионата Казахстана.

В нынешней Лиге Пари-Матч в активе Алексея Дитятьева 16 матчей и один забитый мяч.

Источник — Footboom

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