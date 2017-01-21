Антонио КОНТЕ: «Я потерял сон, думая о вариантах состава»

© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте сообщил, что ему предстоит нелегкий выбор из атакующих игроков в преддверии воскресной игры с «Халлом» в АПЛ.



Диего Коста, который пропустил матч с «Лестером» в прошлые выходные (3:0), готов принять участие в предстоящем матче. Поскольку Эден Азар, Виллиан и Педро хорошо проявили себя в игре на «Кинг Пауэр», Конте по-прежнему не определился с тем, кто выйдет на поле с первых минут.



Во время пресс-конференции в Кобхэме тренер «Челси» пошутил, что толком не спал течение недели, пытаясь найти наилучшее решение для команды.



«Будет непросто принять решение, потому что на этой позиции у нас могут сыграть 4–5 хороших игроков, — говорит Конте. — У нас есть Эден, Виллиан, Педро, Диего и Рубен. Они находятся в хорошей форме и предоставляют мне различные варианты для построения игры в атаке. Я рад этой ситуации, потому что хорошо, когда у тебя есть из кого выбирать. Я как следует не спал, пытаясь найти наилучшее решение для команды, но в этом и заключается моя задача — ставить лучших футболистов на игру».



«Я должен выбрать в атаку трёх футболистов, и если кто-то из игроков пропустит матч, это не будет наказанием. Я предпочитаю делать выбор, исходя из игровых особенностей соперника, это очень важно для меня», — говорит Конте.



Конте задали вопрос о готовности Диего Косты и о том, есть ли для болельщиков команды положительные новости в этой истории.



«Да, он готов к игре с «Халлом», — говорит Конте. — Во вторник он приступил к тренировкам в общей группе и очень хорошо поработал. Его не беспокоят боли в спине, поэтому он готов принять участие в матче».

«Диего тренировался в воскресенье и понедельник, чтобы во вторник присоединиться к тренировкам с командой. Он работал не один, а с тренером по физподготовке. Это важный момент. Он очень хорошо начал работать на тренировках, вернувшись в строй во вторник. Он тренировался индивидуально, чтобы набрать форму и быть готовым к тренировке с командой во вторник».

«Диего — важный для нас игрок, мы все об этом знаем. Когда он находится в хорошей форме, он всегда демонстрирует отличный футбол».

Конте не подтвердил, появится ли бразилец на поле с первых минут. Но если Коста примет участие в матче, это будет его 100-я игра за «Челси».



«Это выдающееся достижение для него, — говорит итальянец. — Провести в составе одной команды 100 матчей — это здорово. Надеюсь, ему удастся отпраздновать это победой».



«Диего хочет остаться в «Челси», он рад играть эту команду. Он не рассматривал всерьёз возможность покинуть клуб, он счастлив в клубе, и это самое главное для нас. Не вижу никаких проблем в этой ситуации».



«Это важно, поскольку нас ожидает сложный отрезок из 4-х месяцев. Нам важно сконцентрироваться на нынешней игре и не загадывать на будущее. Диего — хороший игрок, большая личность и его мысли полностью связаны с «Челси». Он хочет играть за команду и помогать ей добиваться результата. Он пропустил всего одну игру, но я уверен в его преданности команде и в его желании выкладываться за неё на поле до конца чемпионской гонки».



В домашних матчах нынешнего сезона «синие» потерпели всего одно поражение, когда в сентябре уступили на выезде «Ливерпулю». Но Конте считает, что необходимо очень внимательно отнестись к игре с «Халлом», особенно учитывая тот факт, что команду недавно возглавил португальский тренер Марку Силва.



«Наша задача — продолжать играть с должной концентрацией и помнить, насколько эта игра важна с точки зрения положения в турнирной таблицы», — отмечает Конте.



«Мы должны сосредоточиться на своей задаче, поскольку если мы начнем думать, что это будет легкий матч, мы совершим большую ошибку, за которую можем расплатиться в конце сезона. У «Халла» хорошая команда, они выигрывали последний матч с «Борнмутом». У них новый тренер, а, как правило, это сильно мотивирует игроков».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.