Жозе МОУРИНЬО: «Антонио Валенсия – лучший правый защитник в мире»

© ФК Манчестер Юнайтед. Антонио Валенсия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в пятницу заявил, что лучший правый защитник в мире – его подопечный Антонио Валенсия.

Достаточно смелое суждение в отношении футболиста, который начинал карьеру как вингер и только затем перебрался в оборону. «Лучше игрока на эту позицию не найти, – сказал Моуринью о 31-летнем эквадорце. – Это большая удача работать с таким замечательным игроком и человеком».

Источник — УЕФА

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