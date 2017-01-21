Карло АНЧЕЛОТТИ: «Довольны результатом, но не игрой»

© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги поединка Бундеслиги с «Фрайбругом», в котором мюнхенская команда одержала победу со счетом 2:1.

«Это был сложный матч против сильного, агрессивного соперника. В первом тайме мы играли не лучшим образом. Но мне понравился характер и воля победы, которую показали мои футболисты. Поэтому в итоге мы и одержали победу. Мы можем быть довольны результатом, но не тем, как мы играли», – отметил Анчелотти.

Источник — ФК Бавария

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