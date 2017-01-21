Динамо близко к покупке вингера Перуджи

© gazzetta.it. Жан-Армель Дроле

Киевское «Динамо» заинтересовано в выкупе контракта 19-летнего ивуарийского вингера Перуджи Жана-Армеля Дроле.

Как сообщил спортивный директор «Перуджи» Роберто Горетти, клубы близки к заключению сделки, которая может состояться уже на следующей неделе.

Дроле может играть как на левом фланге, так и на правом. В текущем сезоне футболист провел за «Перуджу» 7 матчей в Серии В и 2 поединка в Кубке Италии, всего отметился 1 голом и 2 голевыми передачами.

Ориентировочная цена футболиста составляет €800 тысяч.

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