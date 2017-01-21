Черноморец вновь арендовал Андриевского у Динамо

Оформлены все необходимые документы для заключения арендного соглашения между ФК «Черноморец» и 22-летним полузащитником ФК «Динамо» (Киев) Александром Андриевским. Договор рассчитан до конца текущего сезона.
Андриевский выступал в «Черноморце» с июля 2016 года, провел в команде «моряков» 13 матчей чемпионата страны (забил 1 гол) и одну игру Кубка Украины.
Источник — ФК Черноморец
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