Черноморец вновь арендовал Андриевского у Динамо

правда жизни,жалко детей,а среди них есть будущее Металлиста

Даже и не мечтай

Хоть бы было правдой!!!!! В Динамо надеюсь на основного форварда будут наигрывать Яремчука

Счастливого пути великому форварду оставившему неизгладимый след в истории Динамо!Всё-таки забить...

...та я вас умоляю, вероятность его перехода где-то около нуля!)))