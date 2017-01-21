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Черноморец вновь арендовал Андриевского у Динамо

Молодой полузащитник будет защищать цвета одесского клуба до конца сезона

  • 21.01.2017 09:38
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ФК Черноморец. Александр Андриевский
© ФК Черноморец. Александр Андриевский

Оформлены все необходимые документы для заключения арендного соглашения между ФК «Черноморец» и 22-летним полузащитником ФК «Динамо» (Киев) Александром Андриевским. Договор рассчитан до конца текущего сезона.

Андриевский выступал в «Черноморце» с июля 2016 года, провел в команде «моряков» 13 матчей чемпионата страны (забил 1 гол) и одну игру Кубка Украины.

Источник — ФК Черноморец

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