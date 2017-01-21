Днепр на сборах провел мини-турнир

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Несмотря на проведенный накануне контрольный матч, послаблений в тренировочной программе «Днепра» на сборе в Турции не было. Команда провела две полноценные тренировки. Утром занятие включило и беговую работу, и «квадраты», и другие упражнения. А для эмоциональной разрядки в конце футболистам предложили посоревноваться в групповом набивании мяча. Футболисты, разбившись на пятерки и двигаясь по заданному маршруту, должны были удержать мяч в воздухе. Задачу неимоверно усложняло то, что игроки держали друг друга за руки. Провели три раунда состязания, и во всех неизменно победу праздновал квинтет в составе Александру Влада, Александра Сватка, Владимира Полевого, Евгения Чеберячко и Владимира Адамюка. Видимо, сказался опыт, ведь по своему составу эта была самая возрастная пятерка.

Во время вечерней тренировки команда снова отрабатывала атакующие комбинации и элементы игры в обороне. Атакующие действия сначала выполнялись без сопротивления, а затем защитники, работавшие поначалу отдельно с Сергеем Дирявкой, приступили к своим прямым обязанностям. Упражнение, таким образом, было максимально приближено к игровым условиям.

Завершил же тренировку внутренний турнир. Футболисты были разделены на 4 команды, которые тут же острословами из персонала были окрещены в сборные разных стран — в соответствии с цветом манишек. Победу одержали «желтые» бразильцы, но как же им нелегко дался этот выигрыш!

Турнир состоял из полуфиналов, решающей встречи и матча за 3-е место. Но при этом каждая дуэль, в свою очередь, включала в себя два поединка — на обычные ворота и на четверо маленьких. Будущие победители начали с поражения 1:2 от оранжевых «голландцев», но затем они сумели вырвать путевку в финал, победив 2:0 во второй части полуфинала.

Хорошие спортивные эмоции зашкаливали и в полуфиналах, а в решающем противостоянии страсти накалились до предела. Что говорить, если даже обычно невозмутимый Александру Влад заметно повышал голос!..

«Желтые» в финальной схватке с «синими» на обычные ворота повели в счете после удара Максима Лопыренка, но Владимир Адамюк сравнял результат. Тот же Адамюк вывел «синих» вперед в матче на четверо ворот. Но Дмитрий Нагиев сделал счет 1:1, а решающий гол оказался на счету Максима Лунева. Радость победы Нагиева, Лунева, Лопыренка, Кочергина, Хучбарова и Кучера была неподдельной. А в качестве награды они были освобождены от необходимости уносить с поля ворота.

Источник — ФК Днепр

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