Гегам КАДИМЯН: «Карпаты, наверное, были не моей командой»

© fckarpaty.lviv.ua. Гегам Кадимян

Совсем недолго оставался безработным армянский нападающий: 10 января «Карпаты» объявили о его уходе, а уже через неделю «Заря» подписала с ним двухлетний контракт.

— Только приехал, город не знаю, столько дел, а ведь еще и тренировки, сейчас работа — самое главное, нужно набрать форму, — объяснил Кадимян на бегу. – Даже квартиру сейчас не успею снять.

—Так ведь отелей в Запорожье хватает.

— Сначала меня и поселили в гостиницу, но потом решили, что лучше пожить на базе, тренировочные поля рядом. В дальнейшем, конечно же, планирую квартиру снимать.

—Тогда давай в темпе. Помню, когда ты только переходил в «Карпаты»из «Олимпика» в феврале прошлого года, обещал пробиться в основу и воплотить в жизнь давнюю мечту – 10 голов за сезон. В итоге, за львовян ты забил ровно ноль.

— Ой, даже не знаю, что сказать. Так получилось, не закрепился, даже не знаю, как объяснить это. Наверное, просто не моя команда. Много нюансов было, просто откровенно не хочется о них говорить.

— Тебя приглашал еще Владимир Безубяк.

— Да, он был. Он нормальный тренер, нормально относился ко мне, тренировочный процесс хороший. Да и вся команда – отличные ребята, мы быстро подружились. Просто так сложилось, что я мало играл. И так все не очень хорошо шло, так еще и травму получил.

— В прошлом году в команде часто менялись наставники: после Безубяка приходили Яремченко, Чанцев, работал Зайцев, теперь Дулуб. Это мешало футболистам?

— Думаю, да. На мой взгляд, тоже неправильно так часто менять тренеров. Ведь каждый из них по-своему видит футбол, ты каждый раз перестраиваешься. Это тоже влияло на нашу игру.

—Твоими конкурентами в линии атаки были Страшкевич, Окечукву, но самый главный — Бланко-Лещук?

— Ну, он хорошо, острее играл. Рад за него, заметили его, и поздравляю, что с «Шахтером» подписал контракт.

— Он не зря оказался лучшим бомбардиром команды?

— Да, неплохой футболист. Классно цепляется за мяч, и вверху хорошо играет. Если будет так стараться, думаю, у него все будет хорошо и в донецком клубе.

— Ты ушел из «Карпат» свободным агентом. У тебя контракт закончился?

— У меня полгода контракта было. Перед отпуском позвали продлить хотя бы на год. Я сказал, что подумаю на каникулах, и уже во время сборов отвечу. Когда приехал, предложили на год продолжить соглашение. Но я решил, что не буду продлевать, попросил дать мне статус свободного агента. И спасибо «Карпатам», что пошли мне навстречу.

— Новый год отмечал дома, в Армении?

— Нет, не получилось, к сожалению. Праздновал с родственниками в Харькове.

— Клубы с твоей Родины часом не звали домой?

— Так ведь еще никто не знал, все так быстро получилось. Все думали, что продлю контракт, а я в последний момент решил не продлевать, и получил свободного агента.

— У тебя наверняка были другие предложения. Откуда?

— Были, и не только из Украины. За границу звали, разные варианты имелись.

— Почему выбрал «Зарю»?

— Было сразу несколько вариантов, и один из них –«Заря». Посоветовался, и решил, что лучше продолжить карьеру в луганском коллективе. Все-таки Украина, дома играть лучше, чем за рубежом.

— То, что в последние годы твоя новая команда постоянно в лидерах, играет в еврокубках, прельщало?

— Конечно, следил за чемпионатом, «Заря» нравилась. И в еврокубках хорошо играла.Для меня это очень хороший вариант.

— Который год Вернидубу позарез нужен забивной форвард, а ты в последнее время не то, что не забивал, даже играл мало. Не разучился огорчать вратарей?

— (Смеется). Думаю, в чемпионате будет виднее. Будем стараться радовать в первую очередь себя, и всех остальных.

—С кем-то из футболистов «Зари» был знаком?

—Лично знал только Шеву— Леху Шевченко. Я с ним еще в «Говерле» играл, потом в «Олимпике». А с остальными ребятами пришлось знакомиться, все приятные люди, тепло приняли.

— Уже тренировался с новыми партнерами?

— Сегодня первый день тренировался с командой (18 января – Прим. ред.). Пробежка была, затем тренажерный зал, и на технику чуть поработали.

— Общался с Вернидубом? О чем расспрашивал Юрий Николаевич?

— Да, пообщался, очень приятный тренер, и человек.На многиенюансы обращает внимание, знает свое дело.

— После перехода в «Карпаты» ты в первую очередь посетил армянскую церковь во Львове. В Запорожье уже побывал в храме?

— Честно, нигде не побывал. Только приехал, и в первую очередь хочу потренироваться. Поэтому пока только футбол, еще никуда не ходил.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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