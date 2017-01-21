Sabah: Гладкий согласился перейти в Аланьяспор

Нападающий «Динамо» Александр Гладкий принял предложение о переходе в «Аланьяспор».
В последние несколько дней руководство турецкого клуба активно работало над вопросом перехода Гладкого и в итоге достигло согласия 29-летнего украинца на переход.
В последние несколько дней руководство турецкого клуба активно работало над вопросом перехода Гладкого и в итоге достигло согласия 29-летнего украинца на переход.
Ожидается, что не против ухода Гладкого будет и руководство «Динамо«.
Таким образом, переход Гладкого в «Аланьяспор» может состоятся уже в ближайшее время.
Напомним, Александр Гладкий перешел в «Динамо» летом минувшего года на правах свободного агента. До этого форвард выступал за «Шахтер».
В нынешнем сезоне на счету Гладкого 11 матчей за Динамо. Забить за киевскую команду форварду до сих пор не удалось.
Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».
Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».
Источник — Sabah
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