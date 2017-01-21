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Sabah: Гладкий согласился перейти в Аланьяспор

Форвард киевского «Динамо» покинет украинский и переедет в турецкий чемпионат

  • 21.01.2017 08:09
  • 679 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий
Нападающий «Динамо» Александр Гладкий принял предложение о переходе в «Аланьяспор».

В последние несколько дней руководство турецкого клуба активно работало над вопросом перехода Гладкого и в итоге достигло согласия 29-летнего украинца на переход.
 
Ожидается, что не против ухода Гладкого будет и руководство «Динамо«.
 
Таким образом, переход Гладкого в «Аланьяспор» может состоятся уже в ближайшее время.
 
Напомним, Александр Гладкий перешел в «Динамо» летом минувшего года на правах свободного агента. До этого форвард выступал за «Шахтер».
 
В нынешнем сезоне на счету Гладкого 11 матчей за Динамо. Забить за киевскую команду форварду до сих пор не удалось.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

Источник — Sabah

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Комментарии
    ILI4A
    online
      ILI4A, 21.01.2017 09:00
    0
    это победа менеджмента Динамо, молодцы сплавили
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