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Лас-Пальмас сыграл вничью с Депортиво

С 77-й минуты галисийцы играли в большинстве

  • 20.01.2017 23:52
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Метки
udlaspalmas.es
© udlaspalmas.es

Чемпионат Испании. 19-й тур

«Лас-Пальмас» – «Депортиво» – 1:1
Голы: 1:0 – 13 Гарсия, 1:1 – 69 Андоне.

«Лас-Пальмас» – Варас, Артилес, Элдер Лопеш, Лемос, Маседо, Момо (Домингес, 80), Гомес, Гарсия (Бенито Рамирес, 89), Монторо, Ливая (Эль-Жар, 85), Меса.
«Депортиво» – Тытонь, Луизинью (Морено, 80), Аррибас, Сидней, Хуанфран, Гильерме, Борхес, Чолак, Наварро, Хоселу (Оскар Пинчи, 90), Андоне.

Предупреждения: Артилес (72), Хоселу (90).
Удаление: Артилес (77).

Источник — Sport.ua

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