Дубль Левандовски приносит Баварии победу над Фрайбургом

Чемпионат Германии. 17-й тур
«Фрайбург» – «Бавария» – 1:2
Голы: 1:0 – 4 Хаберер, 1:1 – 35 Левандовски, 1:2 – 90 Левандовски.
«Фрайбург» – Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер (Булут, 80), Филипп, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 70).
«Бавария» – Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Роббен, Лам, Видаль (Киммих, 55), Хаби Алонсо, Дуглас Коста (Рибери, 71), Мюллер, Левандовски.
Предупреждения: Хаби Алонсо (31), Дуглас Коста (48), Хаберер (74), Шволов (84).
Источник — Sport.ua
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