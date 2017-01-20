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Дубль Левандовски приносит Баварии победу над Фрайбургом

Мюнхенская команда забила победный гол на последних минутах матча

  • 20.01.2017 23:45
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Чемпионат Германии. 17-й тур

«Фрайбург» – «Бавария» – 1:2
Голы: 1:0 – 4 Хаберер, 1:1 – 35 Левандовски, 1:2 – 90 Левандовски.

«Фрайбург» – Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер (Булут, 80), Филипп, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 70).
«Бавария» – Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Роббен, Лам, Видаль (Киммих, 55), Хаби Алонсо, Дуглас Коста (Рибери, 71), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Хаби Алонсо (31), Дуглас Коста (48), Хаберер (74), Шволов (84).

Источник — Sport.ua

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