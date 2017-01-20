Хороший молодой еще и не легионер, не продадут. Как обычно надо будет отработать для клуба, а пот...

Відкрив бачу 1:1, вдруге відкрив з думкою про те "лиш би не на 90-ій"... ну як так?

Суркиса так еще не называли

Свидетели иеговы это люди которые живут собственноручно созданными иллюзиями. Жаль их.Они как кл...

Ну само собой харьковчане все айяяй,а днепряне все исключительно в белом.Ничего в следующем сезон...

Ну, если я дед, то ты - внучек! Так вот, внучек, не ври, пожалуйста, ты меня с кем-то перепутал! ...