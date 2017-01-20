Марокко – Того – 3:1
Голы: 0:1 – 5 Доссеви, 1:1 – 14 Бухаддуз, 2:1 – 21 Саисс, 3:1 – 72 Эн-Несири.
Марокко – Мохамеди, Бенатия, да Кошта, Мендиль, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Аит-Беннассер, 81), Эль-Ахмади, Эль-Каддури (Эн-Несири, 60), Бухаддуз (Алиуи, 90).
Того – Агасса, Айите, Уро-Акорико, Даконам, Лаба (Букари, 73), Доссеви (Сегбефия, 84), Гакпе, Атакора (Агбеньядан, 89), Бебу, Ромао, Адебайор.
Предупреждения: Буссуфа (56), Айите (83).
Источник — Sport.ua
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