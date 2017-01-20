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Динамо продолжает переговоры с Хильемарком

Об этом заявил вице-президент «Палермо» Гильермо Миччиче

  • 20.01.2017 22:39
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sempreinter.com. Оскар Хильемарк
© sempreinter.com. Оскар Хильемарк

Вице-президент «Палермо» Гильермо Миччиче подтвердил наличие переговорного процесса с киевским «Динамо» по трансферу хавбека Оскара Хильемарка.

«Что касается Хильемарка, то он ведет переговоры с «Динамо». Ситуация должна прояснится в течении нескольких часов», - сказал Миччиче.

«Рома» не интересовалась данным игроком, это всего лишь слухи», - добавил вице-президент «Палермо».

Ранее сообщалось, что Оскар Хильемарк отказался переезжать в украинский чемпионат.

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