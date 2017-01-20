Динамо продолжает переговоры с Хильемарком

Вице-президент «Палермо» Гильермо Миччиче подтвердил наличие переговорного процесса с киевским «Динамо» по трансферу хавбека Оскара Хильемарка.
«Что касается Хильемарка, то он ведет переговоры с «Динамо». Ситуация должна прояснится в течении нескольких часов», - сказал Миччиче.
«Рома» не интересовалась данным игроком, это всего лишь слухи», - добавил вице-президент «Палермо».
Ранее сообщалось, что Оскар Хильемарк отказался переезжать в украинский чемпионат.
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