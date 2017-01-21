Реванш для Гвардиолы и неудобный Сток для МЮ

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В Сток – как на последний бой

«Манчестер Юнайтед», чья 6-матчевая победная серия прервалась в поединке с «Ливерпулем» (более того, если бы не Златан Ибрагимович, «манкунианцы» и вовсе бы уступили), ожидает непростой выезд в Сток-он-Трент, где любой английской топ команде не бывает легко.

«Гончары», не проигрывающие еще в этом году, традиционно являются неудобным соперником для грандов и в этом сезоне уже успели отобрать очки у команды Жозе Моуриньо в первом круге на «Олд Траффорд». На гол Антони Мартиаля «Сток» ответил забитым мячом Джо Аллена в эндшпиле встречи.

К слову, валлийский полузащитник очень быстро и успешно вписался в тактические построения Марка Хьюза, являясь самым креативным на сегодня и опасным игроком в составе «Сток Сити». Ведь не просто так на его счету 5 голов и 4 ассиста в 23 матчах своей команды во всех турнирах. Именно Аллена защитники МЮ должны больше всего опасаться.

Интересные факты:

- «Сток Сити» не проигрывал «Манчестер Юнайтед» (2 победы и 1 ничья) в последних трех домашних матчей Премьер-лиги.

- Жозе Моуриньо проиграл в двух из трех визитов АПЛ в Сток. Это его наибольшее количество поражений в одном месте Премьер-лиги (как и на «Риверсайде»).

- Питер Крауч может стать автором 100-го гола в АПЛ, хотя только два мяча из 99 он забил в ворота МЮ.

- Златан Ибрагимович, забив 14 голов, заработал для «красных дьяволов» 11 очков в этом сезоне; ни один другой игрок, кроме Диего Косты (у испанца также 11 очков заработанных для «Челси»), не принес больше побед своим командам забитыми мячами.

«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»

21 января, 17:00. Сток-он-Трент, «Британия Стэдиум»

Арбитр: Марк Клаттенбург

Котировки БК «Олимп»

П1 - 5.62 Х - 4 П2 - 1.64

Ориентировочные составы:

«Сток Сити»: Грант – Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс – Адам, Уилан – Шакири, Аллен, Арнаутович – Крауч

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Джонс, Рохо, Шоу – Эррера, Каррик – Мхитарян, Погба, Мартиаль – Ибрагимович

Не сыграют: Кэмерон, Айрленд, Батленд, Бардсли, Уолтерс (все травмированы), Диуф, Собхи, Бони (участники КАН) – Байи (участник КАН)

Усугубят ли «шпоры» шаткое положение «Ман Сити»?

В отличие от двух других стран – Испании и Германии, где работал Хосеп Гвардиола, тренерская карьера испанского специалиста в Англии пока развивается не столь многообещающе. После великолепного старта сезона у «Ман Сити» начались проблемы (что любопытно, все пошло наперекосяк после первого поражения в сезоне от предстоящего соперника «Тоттенхэма»), затем они только усугублялись, а стабильности как таковой нет и по сегодняшний день.

Разумеется, что Гвардиола рассчитывал на другую игру и ожидал иных результатов, однако пока «горожане» не могут воплотить на футбольном поле все то, что от них требует новый рулевой. «Сити» может провести одну качественную игру, а затем провалить две последующие и наоборот. Все дошло до того, что «Манчестер Сити» впервые в сезоне покинул зону Лиги чемпионов.

Сейчас манчестерской команде крайне сложно даются выездные поединки, в которых из четырех последних подопечные Пепа Гвардиолы трижды проиграли. Особо неожиданным стало поражение от «Эвертона». Не столько сам факт поражения, сколько разгромный счет. Еще никто в этом сезоне в АПЛ не разрывал «горожан» так, как это сделала команда Рональда Кумана. Это не только удар по самолюбию, прежде всего, это информация о состоянии команды, возможность разобраться, что идет не так и вовремя сделать выводы.

Зато у «Тоттенхэма» дела складываются как нельзя лучше. «Шпоры» после небольшого спада, как в игре, так и в результатах в октябре и ноябре, выдали великолепный зимний отрезок сезона, выиграв в 7 из последних 8 матчей. Единственное поражение в этот период состоялось еще в декабре во встрече с МЮ. В последующих 6 поединках команда Маурисио Почеттино не знала себе равных, забив 19 (!) мячей.

Помимо Деле Алли и других игроков команды, демонстрирующих отличный футбол, прекрасную форму набрал Харри Кейн, забивший в последних четырех матчах шесть голов. Вершиной айсберга для «Тоттенхэма» стало второе место в турнирной таблице после разгромной победы над ВБА. Учитывая нынешнюю форму лондонцев, совершенно очевидно, что опускаться ниже «шпоры» не намерены. И сможет ли «Манчестер Сити» сломить сопротивление находящегося в отменной форме «Тоттенхэма», это еще тот вопрос.

Интересные факты:

- «Манчестер Сити» выиграл 5 из последних 6 домашних матчей против «Тоттенхэма», но только «Челси» выиграл больше матчей на «Этихаде» (7), чем «шпоры» (6).

- «Тоттенхэм» установил клубный рекорд АПЛ из шести побед подряд. Лондонская команда не выигрывала 7 матчей чемпионата подряд с мая 1967 года.

- Серхио Агуэро не забивал в последних 3-х поединках против «шпор», забив 10 мячей в предыдущих семи.

- Кристиан Эриксен забил в двух предыдущих визитах на «Этихад» в Премьер-лиге.

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»

21 января, 19:30. Манчестер, «Этихад»

Арбитр: Андре Марринер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.12 Х - 3.54 П2 - 3.56

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Браво – Санья, Отаменди, Стоунз, Коларов – Туре, Сабалета – Де Брюйне, Сильва, Стерлинг – Агуэро

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Дэвис – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Роуз – Алли, Эриксен – Кейн

Не сыграют: Гюндоган (травма), Фернандиньо (дисквалификация) – Вертонген (травма)

Ждать ли нового подвига от «Бернли»?

Вспоминая матч первого круга между «Бернли» и «Арсеналом», когда Лоран Косельни вырвал победу для «канониров» лишь в компенсированное время, хочется отметить, что команда Шона Дайча такая боеспособная на протяжении всего сезона, а не в одном лишь или двух поединках.

«Бордовые» уже ошарашили «Ливерпуль», отобрали очки на «Олд Траффорд» у «Манчестер Юнайтед», одолели «Эвертон», дали настоящий бой «Тоттенхэму» и в двух матчах – «Манчестер Сити». Это очень крепкая команда, которую ни в коем случае нельзя недооценивать.

В любом случае, «Арсеналу» в предстоящем домашнем поединке с «Бернли» не будет легко. Безусловно, команда Арсена Венгера очевидный фаворит (на ее стороне и последние четыре победы в родных стенах лиги), однако произойти на футбольном поле может все, что угодно. От неожиданностей и сенсаций никто не застрахован. Тем более, «бордовые» уже доказали в этом сезоне, что даже будучи явным андердогом, можно побеждать.

Интересные факты:

- «Арсенал» выиграл у «Бернли» 6 из последних 7 матчей во всех соревнованиях.

- «Бернли» никогда не выигрывал матч Премьер-лиги в Лондоне. Последняя победа «бордовых» в высшем дивизионе в столице состоялась в январе 1975 года, когда они выиграли у КПР 1-0.

- Оливье Жиру забил в каждом из последних 4-х матчей АПЛ за «канониров». Это его лучшая голевая серия с апреля 2015 года (6 матчей).

- Команда Шона Дайча забила всего 3 гола в выездных поединках этого сезона (кроме того, в гостевых матчах набрала всего одно очко) – любая другая команда Премьер-лиги забила, по крайней мере, в два раза больше мячей на выезде.

«Арсенал» - «Бернли»

22 января, 16:15. Лондон, «Эмирейтс»

Арбитр: Джонатан Мосс

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.2 Х - 7.08 П2 - 14.25

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Чех – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Рэмси, Джака – Ивоби, Езил, Санчес – Жиру

«Бернли»: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Бартон, Дефур – Хендрик – Грей, Барнс

Не сыграют: Касорла, Уолкотт, Саного, Мертезакер, Дебюши (все травмированы), Эль-Ненни (участник КАН)

Все матчи 22-го тура:

Источник — Sport.ua

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