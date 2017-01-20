Малышев – в сфере интересов итальянской Ромы

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев может стать футболистом «Ромы». Итальянский клуб уже начал переговоры по трансферу молодого хавбека.
Как сообщает телеканал RAI 2, в переходе Малышева заинтересован главный тренер римского клуба Лучано Спалетти.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Малышев провел 20 матчей и забил один гол.
Источник — Footboom
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