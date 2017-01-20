Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Хочу показать себя с наилучшей стороны»

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Левый защитник киевского «Динамо» Богдан Михайличенко поделился впечатлениями от первых дней на сборах в Испании.

- Впечатления от первых дней на сборах отличные. Старшие ребята ко мне хорошо относятся, подсказывают на тренировках. Иногда, правда, могут и «напихать», но это рабочий процесс. Все хорошо, нормально работаем. Сейчас главное для нас – набрать хорошие кондиции и подготовиться к чемпионату.

- К дебютантам, должно быть, повышенное внимание?

- Да, для меня и Владимира Шепелева это первый сбор. Наша задача – показать себя с наилучшей стороны и выполнять все то, что требует тренерский штаб. Конечно, нам помогает то, что на сборе много молодых игроков. Мы друг друга знаем еще с академии, знаем, кто как открывается, как действует на поле.

- Судя по тренировкам, тебя рассматривают в основном как левого защитника?

- Да, еще в академии я играл на позиции левого защитника. Уже в дубле меня в первый раз поставили крайним нападающим. Но последние полсезона в дубле я снова играю в защите. При этом мне комфортно играть на обеих позициях.

- Легко ли было влиться в тренировочный процесс первой команды?

- Очень помогает то, что в молодежке мы работаем по одной системе с первой командой, практически все упражнения нам знакомы. Но здесь, конечно, большие скорости, нужно быстрее думать, принимать решения.

- С нагрузками справляешься? Сегодня тренировка была очень насыщенной…

- Все нормально, в дубле мы еще больше бегаем. Это первые сборы, очень важно себя подготовить к сезону в плане физических кондиций.

- Уход Евгения Макаренко придает тебе мотивации бороться за место в составе?

- В первую очередь, я благодарен тренерскому штабу за то, что предоставили мне возможность пройти сбор с первой командой. Конечно, то, что я сейчас второй левый защитник, мотивирует. Но важно не это, а то, что на сборах я могу многому научиться как у Антунеша, так и у других футболистов.

Источник — ФК Динамо Киев

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