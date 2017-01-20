Стивен Джеррард стал тренером клубной Академии Ливерпуля

© liverpoolfc.com. Стивен Джеррард

Легендарный полузащитник «Ливерпуля» возвращается в британский клуб. 36-летний англичанин принят на работу в качестве тренера клубной Академии, расположенной в Киркби (пригород Ливерпуля).

Сообщается, что Джаррард начнет выполнять обязанности с 1 февраля.

«Такое чувство, что моя карьера прошла по кругу, в конце я снова возвратился в место, с которого все начиналось. Принимая приглашение «Ливерпуля», я не руководствовался эмоциями. Я думал о том, какой вклад смогу привнести в развитие команды», - сказал Джеррард.

Стивен Джеррард сыграл за «Ливерпуль» 504 матча и забил 120 голов. В конце прошлого года футболист закончил профессиональную карьеру футболиста после сезона, проведенного в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Источник — ФК Ливерпуль

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