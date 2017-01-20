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КАН-2017. Результативная ничья Кот-д'Ивуара и ДР Конго

Номинальные хозяева два раза отыгрывались по ходу поединка

  • 20.01.2017 20:06
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Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 2:2
Голы: 0:1 – 9 Кебано, 1:1 – 26 Бони, 1:2 – 28 Кабананга, 2:2 – 67 Диэ.

Кот-д'Ивуар – Гбоуо, Канон, Байи, Траоре (Дели, 46), Кессиэ, Заа, Диэ, Градель (Калу, 76), Дукуре, Орье, Бони.
ДР Конго – Матампи, Мбемба, Тиссеран, Икоко (Мулумбу, 72), Бокади, Кебано, Магома (Мулумба, 72), Мпеко, Мубеле, Кабананга (Болинги, 79), Мбокани.

Предупреждение: Кессиэ (65).

Источник — Sport.ua

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