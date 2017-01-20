Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 2:2
Голы: 0:1 – 9 Кебано, 1:1 – 26 Бони, 1:2 – 28 Кабананга, 2:2 – 67 Диэ.
Кот-д'Ивуар – Гбоуо, Канон, Байи, Траоре (Дели, 46), Кессиэ, Заа, Диэ, Градель (Калу, 76), Дукуре, Орье, Бони.
ДР Конго – Матампи, Мбемба, Тиссеран, Икоко (Мулумбу, 72), Бокади, Кебано, Магома (Мулумба, 72), Мпеко, Мубеле, Кабананга (Болинги, 79), Мбокани.
Предупреждение: Кессиэ (65).
Источник — Sport.ua
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