Полтава снимается с соревнований

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Сегодня, 20 января, «Полтава» должна была выйти из отпуска и приступить к подготовке к сезону. Однако этого не произошло. Удивительно сие еще и потому, что клуб из Полтавы — один из самых стабильных в первой лиге.



— Еще вчера появились слухи о том, что «горожане» готовят письмо в адрес ПФЛ о снятии с турнира первой лиги. Сегодня они получили свое подтверждение. Правда, причина, на которую ссылается «Полтава» за подписью директора Богдана Винницкого, какая-то странная. Отмечают, что клуб реорганизуется, расширяется тренировочная база... То есть, понять, почему принято решение о снятии с первенства первой лиги, трудно.



Пока у меня не было разговора с президентом «Полтавы» Леонидом Соболевым. В самое ближайшее время собираюсь с ним переговорить, как говорится, расставить все точки над «i». Признаюсь, до последнего не верил, что будет такое письмо, хотя с другой стороны... Сколько раз полтавчане уже заявляли о своем снятии с соревнований..., — отметил во вступительном слове президент ПФЛ Сергей Макаров.

Источник — ФК Полтава

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