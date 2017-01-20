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Полтава снимается с соревнований

«Горожане» не собираются выступать во второй части сезона

  • 20.01.2017 18:48
  • 1156 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Полтава
© ФК Полтава

Сегодня, 20 января, «Полтава» должна была выйти из отпуска и приступить к подготовке к сезону. Однако этого не произошло. Удивительно сие еще и потому, что клуб из Полтавы — один из самых стабильных в первой лиге.

— Еще вчера появились слухи о том, что «горожане» готовят письмо в адрес ПФЛ о снятии с турнира первой лиги. Сегодня они получили свое подтверждение. Правда, причина, на которую ссылается «Полтава» за подписью директора Богдана Винницкого, какая-то странная. Отмечают, что клуб реорганизуется, расширяется тренировочная база... То есть, понять, почему принято решение о снятии с первенства первой лиги, трудно.

Пока у меня не было разговора с президентом «Полтавы» Леонидом Соболевым. В самое ближайшее время собираюсь с ним переговорить, как говорится, расставить все точки над «i». Признаюсь, до последнего не верил, что будет такое письмо, хотя с другой стороны... Сколько раз полтавчане уже заявляли о своем снятии с соревнований..., — отметил во вступительном слове президент ПФЛ Сергей Макаров.

Источник — ФК Полтава

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Комментарии
    Crassus
    online
      Crassus, 20.01.2017 18:50
    -2
    ещё -1
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    vladblaugranas
      vladblaugranas, 20.01.2017 19:04
    +1
    Невелика потеря
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 20.01.2017 19:06
    0
    може, з двох недоклубів варто зліпити щось одне - конкурентноздатне?... Адже якщо Ворскла (з підбором гравців любительського рівня) 10 місяців не платить з/п, що дивуватися новинам про ФК Полтава?
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    Пионер
    Пионер, 20.01.2017 19:08
    0
    Crassus, 20.01.2017 18:50
    ещё -1
    это клуб первой лиги
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    mafiozi250
      mafiozi250, 20.01.2017 19:13
    0
    Насрать как-то что ли , есть более насущные проблемы
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