Роман МОНАРЕВ: «Мы занимаемся омоложением состава»

«Зирка» просматривает кандидатов пока в Кропивницком. Первый зарубежный сбор у нее начнется 24-го января - именно тогда команда отправится на Кипр. Среди новобранцев пока называют только Бруно Виеру де Соуза, с которым уже заключили контракт. Правда, считать бразильца новичком трудно, ведь с сентября 2016 года он тренировался с командой. Все фамилии тех, кто усилил состав, объявят позже - еще до отлета на Кипр. Зато уже известно, что клуб покинули Баенко, Лактионов и Зубков. Скорее всего, в ближайшее время «Зирка» попрощается и с Калининым.



Роман Монарев, и.о. главного тренера «Зирки»:



-Во-первых, мы сейчас занимаемся омоложением. Потому ушел Локтионов. По Баенко, то дело в том, что сегодня будут применяться и пробоваться другие схемы, это чисто футбольный момент. Я поговорил с ним и сказал, я просто не нахожу ему место на поле. Он футболист хороший, добротный. Я сказал ему, что ему незачем терять время и не играть, если можно уйти в другую команду и получать игровую практику. Мы абсолютно нормально поговорили. Что касается Зубкова, то он тоже не имел места в основном составе. Я сказал, что ему лучше подыскать клуб, где он будет играть. Калинин же изъявил желание попробовать себя в другом клубе, и мы пошли ему на встречу.

Источник — ТК Футбол

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