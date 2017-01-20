Олимпик минимально обыграл Металлург на Кубке Макарова

но вот и забудь о донбассе

ты дебильное создание,где парк победы находится?)))не в том районе?)))кароче приезжаешь на 411?

уепище ты "соссийское" лично для тебя--------------------------------------так и распол...

давай на 411 ,оленина или ты не знаешь где это

Религия - для слабых духом людей. Кому лень задуматься (или не чем) о том как устроен мир ну...

стоп эта не та голопузовка,ты с парка победы района значит

FidanFCCO, 20.01.2017 19:18а то на твоей молдаванке сильно много людей ходят--------------------э...

Подскажите название травы , которую курит Андрей