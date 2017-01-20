Олимпик минимально обыграл Металлург на Кубке Макарова

Во втором матче Мемориала Макарова «Олимпик» встретился с представителем второй лиги чемпионата Украины – запорожским «Металлургом». Вновь, как и двумя днями ранее, Роман Санжар задействовал практически всех игроков, которые есть у него в наличии, а также просмотрел в деле новичков.
ФК «Олимпик» (Донецк) – ФК «Металлург» (Запорожье) – 1:0 (1:0)
Гол: Матяж, 65.
«Олимпик»: Махарадзе (Котляров, 46), Парцвания (Олейник, 46), Эмерсон (Федорив, 46), Захарченко (Гришко, 46), Козлов (Немчанинов, 46), Брикнер (Гельзин, 66), Доронин (Гошкодеря, 46), Сергийчук (Поступаленко, 46), В. Хомутов (Богданов, 46), Шестаков (Матяж, 46), Палагнюк (Бохашвили, 46)
Главный тренер: Роман Санжар
«Металлург»: Теленков (Богатченко, 85), В. Хомутов (Башинский, 46), Петровский (Курусь, 46), Остапенко, Курдас (Батраченко, 69), Некрасов, Кондраков, Чернявский (Бережной, 46), Ковалевский (Каськов, 66), Семтабов, Петров (Буланый, 46).
И.о. главного тренера: Виктор Жук
Источник — ФК Олимпик
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