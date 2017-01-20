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Ворскла: первый день работы на сборе

Полтавчане приступили к работе в Турции

  • 20.01.2017 18:10
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

13 годин загалом довелось провести у дорозі делегації полтавської «Ворскли», яка вчора відбула на перший закордонний навчально-тренувальний збір. Спочатку з Полтави автобусом дісталися до міжнародного аеропорту міста Харкова, звідки вилетіли в напрямку Стамбула. Біля двох годин очікування сполучного трансферу в торговій столиці Туреччини, й далі вже завершальний переліт до Анталії. Курортне місто зустріло ворсклян справжньою зливою. Місцеві кажуть, на вдачу! Дорога до селища Чолакли, розташованого неподалік від Сіде, зайняла ще одну годину. В результаті, за місцевим часом (+1 відносно Києва) ворскляни заселилися в готель ближче до першої години ночі. А вже о 8:30 ранку офіційно стартував перший робочий день на турецькій землі: контрольне зважування, швидке відвідування лікарів, сніданок.

Із собою тренерська рада ворсклян взяла на перший збір таких виконавців:

Воротарі: Шуст, Сарнавський, Вічний

Захисники: Даллку, Сапай, Остапенко, Чеснаков, Ковтун, Штаненко, Кушніренко

Півзахисники: Насібулін, Горбунов, Тищенко, Зарічнюк, Мельник, Ребенок, Одарюк, Кравченко, Ткачук, Горбунов

Нападники: Якубов, Дегтярьов, Кунєв, Хльобас, Загорулько, Шаповал

Источник — ФК Ворскла

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