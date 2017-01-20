Жозе МОУРИНЬО: «Наш лазарет пуст»

В интервью клубному телеканалу MUTV Жозе Моуринью сообщил, что в данный момент в клубе нет травмированных.



Отвечая на вопрос корреспондента Стюарта Гарднера а том, до сих пор ли список травмированных клуба пуст, Жозе сказал: «Да, ситуация не изменилась, всё в порядке. У некоторых игроков есть совсем небольшие проблемы, но это нормально. Каких-то глобальных травм в команде нет, мы находимся в хорошей ситуации».



Ранее появлялись сообщения о том, что Люк Шоу подхватил простуду и не смог помочь команде в прошлом матче, однако теперь игрок должен быть здоров.



Таким образом, единственный футболистом «Юнайтед», который не может помочь команде, остается Эрик Байи, выступающий на Кубке африканских наций.

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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