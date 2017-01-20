ОФИЦИАЛЬНО: Мемфис Депай — игрок Лиона

отличная новость! я уже соскучился по пляжке

у шахтера профессиональный менеджмент да и команда евро уровня 1 у нас

При чем тут "Донбасс кормит"??? Даже Шевченко, динамовец до мозга костей, и тот сделал ...

И вот вы, болельщики Динамо, разве не ощущаете ущербность своей позиции? Вместо того, чтобы горди...