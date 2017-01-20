ОФИЦИАЛЬНО: Мемфис Депай — игрок Лиона

Французский «Лион» официально сообщил о подписании Мемфиса Депая. Игрок «Манчестер Юнайтед» сегодня прошел медосмотр и подписал контракт с французским клубом.
Условия контракта не сообщаются, однако известно, что Депай стал полноценным игроком «Лиона», а «Манчестер» имеет право обратного выкупа.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.