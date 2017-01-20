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ОФИЦИАЛЬНО: Мемфис Депай — игрок Лиона

Хавбек «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в Лиге 1

  • 20.01.2017 16:51
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twitter.com/OL
© twitter.com/OL

Французский «Лион» официально сообщил о подписании Мемфиса Депая. Игрок «Манчестер Юнайтед» сегодня прошел медосмотр и подписал контракт с французским клубом.

Условия контракта не сообщаются, однако известно, что Депай стал полноценным игроком «Лиона», а «Манчестер» имеет право обратного выкупа.

Источник — Sport.ua

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